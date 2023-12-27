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27/12/2023

切忌炫耀 VS 必須炫耀

#退休 #快樂退休 #公務員 #商界 #同學聚會
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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　　幾十年前，一班中學同學齊齊畢業，雖則入讀同一間學校受同一套教育，本應，價值觀是相若的。當年可能係，但當大家加入各行各業，再受幾十年不同文化熏陶後，再聚時，即會發覺——咦，乜原來你已徹底改變？（如昔日名曲《天各一方》歌詞！）

 

56年前的一班「聖Joe仔」（聖約瑟書院學生），畢業後，真真「乜人都有」，你找到我嗎？

 

　　上周，大班久久未見的舊同學周年紀念聚餐，各人的外型，與昔日相比，全面變晒。最多是由有頭髮變冇頭髮，由黑髮變白髮，身形由fit爆到脹爆。更明顯，大家的氣質，差異非常大，尤其是做公務員的一群，與加入商界特別是金融界的一群。

 

今天老同學再相見，發覺除咗外型，原來大家的「心」，也可以隨時日及際遇變好或變壞。

 

　　分別在乜？做公務員的（全部已退休），衣著保守老土，全屬平價成衣，手戴膠錶或日本廉價貨，揸的也是小型日本車仔。

 

　　點解？小弟作為幾十年公務員最清楚。記得入職時，精靈上司私下叮囑：「記住，公務員乃大型機器中的一顆小螺絲，切忌太具個人特色及強出頭，因冇人希望你如此。外型方面，愈低調愈好，衣著忌走在時代尖端，老土具保護色最安全，即灰藍黑！另外，揸車也如是，大忌扮有型出風頭，咪揸歐洲車尤其跑車，否則，輕則被同事排斥，重則被人舉報——收入與公職不相稱，被人請去廉署飲咖啡！」

 

公務員的「保護色」，應是灰灰黑黑，勿扮新潮有型。

 

　　大家可有發覺，經過公務員辦公大樓附近，返工放工見到的，總是一群灰灰黑黑默默無言人物？這正是典型公務員形象——切忌炫耀！

 

　　但同一班同學，加入商界尤其金融界的又如何？剛剛完全相反，必須炫耀！因日日要話畀所有人知，尤其話畀有生意合作者及客人知——我好掂！

 

　　故此，永遠意大利名牌西裝領帶皮鞋袖口鈕；揸車，死借爛借都要揸歐洲名車，因車就是身份及財富象徵（當然可能是虛假的！）。

 

商界尤其金融界，必須周身名牌，擺出個「我好鬼掂」嘅款。

 

　　是否很有趣？同一班同學，正因加入不同行業，變咗兩種人！

 

　　外型之外，更重要，是行事方式及心態。

 

　　做公務員的，一切以程序為本，目標為次，幾大跟足章則做嘢。因跟足程序做，衰咗冇人可以指摘你，最多話你鐵板一塊，唔識轉膊；相反，若你「懶醒」，為達目標走捷徑，又或唔跟「死規矩」，咁，一旦出事的話，監都有得坐！又或，至少被指「官商勾結」或沒有履行「程序公義」，立即被投訴。

 

公務員強調有規有矩，可以不達工作目標，但切勿犯法，遊走灰色地帶也是大忌。

 

　　好嘞，加入商界的老同學又如何？剛剛相反，一切目標為本，程序（手段及方式）為次，總之唔犯法就乜都做得出，以擅長遊走灰色地帶而沾沾自喜。間中冇人察覺，就一於踩界以達目的。

 

商界以賺錢為最高目標，手段可以千變萬化，包括不停測試法律界線。

 

　　分別是否很大？是。這就是正常社會生態。由此，就出現兩種人——切忌炫耀Vs必須炫耀。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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