退休理財：穩陣、穩陣、穩陣！

經常被邀請出席退休理財分享講座，總結經驗，真真替香港的長者擔心，因佢哋原來十個有九個不懂謹慎理財，亂咁買，如此，分分鐘埋尾嗰十年八年⋯⋯

香港長者，不少沒甚麼謹慎理財概念。

每次開場，我都會「打擊」參與者的自信心，公開大大聲問：「大家必須坦白，過去10年，有冇任何一位購買股票而發達？請舉手！」

理所當然一個都冇。

「咁，有邊個過去10年買股票蝕到攤攤腰，欲哭無淚，坐晒艇，好難再見家鄉呢？」

九成人舉手。其實，這正是投資股票的一個普及現象。

無論你在自己專業如何出色，一入股海，十九被劏。

你咪以為「股票分析明星」，例如陸叔、大隻郭、沈大師、青姐甚至曾教授好掂，若果佢哋肯揭出自己底牌，你就知，大家皆只是「普通人」矣。

唯一搵到錢的，是早早買下物業，搭咗香港高地價政策加上早前多年美國零息的順風車，故能賺到不少。但這並非出於才智或過人能力，純大勢使然。可惜這個大勢，能載舟也能覆舟，故此，過去5年買樓買地者，無不喊到收唔到聲！

過去3年，股市大閘蟹全港皆是。

我的退休理想理財分享，最大重心為：（一）請參加者咪發夢有機會成為富豪，呢個世界「賣夢」氹你落疊賺你錢的人大把（乜乜物物基金經理投資顧問），但有能力協助你發達的，是零！（ 二）千祈咪高估自己投資金融產品的能力（股票、基金、債券、期貨⋯⋯），邊個「叻」邊個死！因金融市場一如賭場及馬場，只有做莊者贏，其他長線通輸！（三）呢個世界冇長期橫財，更冇不勞而獲。你活到60歲仍未開竅，抵你窮一世！

窒完在座者一輪後，就開始分享「智慧」了。

長者謹慎理財要懂「一膽拖三腳」，膽就是自製終身長糧。

（一）退休理財，保本大過天！任何有機會蝕的，切勿沾手，因為，你根本蝕唔起！

（二）有錢，第一必須做的，是火速供滿自住物業，這是你的安全網，絕不可有閃失！有了這個「竇」，其他生活支出，可以好大彈性！

（三）理財，要早早開始「一膽拖三腳」，持之以恆，不要理「無謂人」的意見，因佢哋對你的賺蝕冇責任，講完蝕死你可以關人個關。「一膽」，就是政府年金（不是外邊財務機構的，因全部有執笠風險），能力負擔得起，買盡，即500萬，兩夫婦就是1000萬！買入後，你等於為自己編織了一個終生「食長糧」的安全網，每月肯定有6萬或以上收入，直至離世，不用擔心老本會否蝕去、被騙，又或因自己腦退化無力理財陷入險境。「三腳」中的「第一腳」，就是盡買政府出的債券，包括銀債及綠債，零風險，利息有上冇落，絕不用擔心蝕去。另外，即將推出的機管局零售債，也盡買。除百分百安全外，更進可攻退可守，升了值，可在二手市場放；若不想持有，也可連本帶息套現，市場根本冇這種超筍的投資產品。

「第一腳」是盡買銀債，高息而零風險，世間僅有。

以上的「一膽」及「一腳」，應該用七至八成資金盡買，鎖死最安全最穩陣的收入。

其他「兩腳」，一是為滿足無法戒掉的「炒股癮」，就買「政府唔畀得佢死」的港交所(00388)和兩電，即中電(00002)與港燈(02638)，以及國泰航空(00293)；二是留一筆現金作享受及緊急用。

「第二腳」是政府「唔畀得佢死」的股票。

「第三腳」是港元及美元現金，分幾筆存定期。

做足「一膽拖三腳」，內心即可享安寧，退休智者佳選也。