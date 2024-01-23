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23/01/2024

不要胡亂做手術

#退休 #快樂退休 #健康 #前列腺 #手術 #醫療 #退休錦囊
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　名人，尤其掌權公眾人物，並沒私隱，尤其涉及影響公職的嚴重疾病。

 

無論幾位高權重，到時候，前列腺就會發大。

 

　　上周三英國白金漢宮宣布，英王查理斯三世因急性前列腺增生，本周將要入院接受矯正手術，短期內需要休養，一切公務活動押後。聲明強調，英王的情況屬於良性。

 

　　今次白金漢宮反應奇快，可能是受上月底美國國防部長奧斯汀入院事件影響。奧斯汀患前列腺癌入院進行手術，不能正常辦公，但沒有公布，結果引起軒然大波，被人鬧到飛起，反對黨當然大大聲叫佢——下台！

 

　　其實，對於50歲以上男性來說，前列腺肥大乃非常普遍現象。我有冇？當然有！

 

前列腺愈大，小便愈變「滴滴仔」。

 

　　久不久被年輕男性朋友笑：「喂碌Sir，乜小便去咁耐㗎？係咪中正『細時一支箭，老年一條線』呀？」

 

　　我的回應，當然笑笑口：「有冇去過跑馬地天主教墳場呀？記住門口兩句，我同你一定會中㗎，正是——『今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同』！你估你50歲後小便會愈來愈暢順咩，準備好似我咁啦，傻仔！」

 

年輕時「小便一支箭」，咪牙擦擦，因最終必定「他朝君體也相同」。

 

　　前列腺問題，的確困擾不少男性，因前列腺癌，乃本港男性第三大常見病症。尤其有家族病史的，更要小心，定期檢查。

 

　　不過，前列腺出問題，也不用太緊張。首先，肥大人人有，並不是惡耗。坊間個別醫生，發覺病人有此問題，會即時提議——做手術！

 

　　究竟是否需要？小弟提議大家決定時，尋找第二或第三個專家意見，最好是老友！

 

個別私家醫生郁吓都叫你開刀，可能純粹想「搵快錢」！

 

　　現今的私家醫生界，一如其他界，有的非常急於「搵快錢」，尤其知道病人已買保險，更會明示暗示必須進行手術。這現象，在「通波仔」手術方面亦相當普遍。

 

　　我曾問公立醫院專家老友：「點解不少私家醫生郁吓就叫病人通波仔，但你哋並非如此？究竟，是否需要通波仔的準則各有不同？」

 

　　老友答：「的確有不同！公家用公帑，有監察，有規矩，會按資源調配及病人真正需要下決定；私家醫生不同，我不便批評同業！」

 

　　各位，你明白未？唔使畫公仔畫出腸啩？

 

　　講番前列腺肥大，最近老友N決定做手術，因醫生建議，結果，做完之後發炎，搞到成身汗，住咗七日醫院，苦不堪言。如今勉強過關，但仍不放心，請我介紹中醫跟進。

 

　　中醫老友話有妙招保護前列腺，大家可參考：由日常飲食做起，少食生冷、油炸、高脂、辛辣，紅肉、咖喱、芥末、煙酒及糖也應減少；宜多吃蔬菜、水果、全穀及粗糧。

 

中醫指，豬肚粥可減慢前列腺增生。

 

　　得閒食碗豬肚粥，因豬肚味甘，微溫，歸脾，且補虛損，有健脾胃功效；可補益中氣，改善排尿無力及尿瀦溜症狀。

 

　　有無人識英王及奧斯汀呀？傳條藥方佢哋試吓啦，手術後要補㗎。

 

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