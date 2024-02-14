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14/02/2024

搶先派利是的哲學

#退休 #理財 #快樂退休 #利是 #貼士
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　人，隨著年齡、際遇、閱歷⋯⋯是會變的，變的是人生觀、價值觀，以及，對人對事的態度。幸運的，變得愈來愈寬容、和善、友愛、大方、謙虛（我的弱項）；不幸的，可能遇人不淑，被騙金錢被騙感情，故此，從此對所有人有戒心，不再信人，自我會活在一個密封世界中，怕再被傷害，又或抗拒事事蝕底。

 

派利是有很多哲學，單單主動搶先派與私私縮縮派，效果已有很大不同。

 

　　講到變，坦白相告，小弟的派利是價值觀，也不停地變。

 

　　從前，我非常計較、小家、自私。即係點？即係免得過就唔派，你唔恭喜我唔派，過時過節會盡量少見人，以免破財。

 

到餐館畀貼士，也是項藝術。未食就畀與食完先畀，效果已經大大不同。

 

　　到食肆，也如是，畀貼士不單絕不豪氣，反之窒住窒住，幾大先睇你服務好唔好，才再計過度過畀幾多會無蝕底。

 

　　後來，自己經營食肆，做過服務員，逐漸開竅。八十年代，認識倪匡及蔡瀾等前輩，更被點醒：「利是及貼士，必須畀在前頭！因平庸的人最計較，永遠怕蝕底，故此必等別人對佢好時才略作回報。這種人得到的待遇，必如鯉魚門生客！即係點？即係你只可以食到三級海鮮。因二級及一級，店方會優先供應畀大方的熟客享用。這是基本人情世故！」

 

倪匡與蔡瀾處處受歡迎，因早早掌握畀貼士的藝術。

 

　　兩位前輩畀貼士，必定畀在前頭，即「無論你對我好唔好，我必定先對你好」！

 

　　這種做法，當然可能會蝕底，因對方服務及出品未必如預期。若如此，結果真正會蝕底的是誰？是店方及服務員！無他，別人先對你好的情況下而得不到優質服務，怎會再回頭？

 

　　領教兩位前輩的心得後，照做，果然有「神奇效應」！其實，你光顧食肆，希望得到的，正是對方的最優質服務。反正貼士必定要畀，何不大大方方甚或精精明明先付呢？

 

　　若你不同意，繼續怕蝕底，咁就一世做「三等生客」啦，我幫你唔到喇。

 

孤寒食肆客人，通常只可得到三級服務及嚐到三級出品，人之常情也。

 

　　派利是也如是，以前我會左閃右避，你唔恭喜我就唔派畀你，結果會如何？你懂得易位思考法嗎？若懂，必理解咁做，閣下人際關係必定好極有限！

 

　　派利是，是否很重負擔？對草根階層，可能是。但與小弟差不多生活水平的，一年派一萬幾千，根本沒損皮毛，為何要私私縮縮窒住窒住慌死益咗人？

 

派利是與收利是都應該是快樂的。

 

　　這個，近年我也開竅了。不但應派的主動搶先派（大廈管理員、清潔阿姐、相熟餐館內的廚師到所有樓面），甚至7仔售貨員、商場洗手間清潔阿叔、掃街阿伯阿嬸，通通派。派派派，舒服晒。然後，上述人等，每日碰見你都會展露燦爛笑容，噢，世界多美好喎！

 

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