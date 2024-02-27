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關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

27/02/2024

大格局Vs濕濕「稅」

#退休 #理財 #快樂退休 #預算案 #理財智慧
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　明天，2024年《財政預算案》公布，今次，大家期望的，當然不是細微細眼的加減，而是希望財政司司長提出新創意及大格局的思維。

 

　　財政司司長陳茂波收幾十萬月薪，權傾香港財經界，更可以制定政策一鎚定音！當你有權有責時，市民就對你有期望。香港經濟過渡後，情況有目共睹，不單寸步未進，反之，不少領域大倒退。單看恒生指數已經說明一切！

 

過渡後五任財爺，邊個最有料，邊個最渣斗，看台自有公論。

 

　　每年的《財政預算案》，納稅人希望見到的，就是創造性新猷，而不是濕濕碎小修小補或派消費券（儍嘅都識！）。

 

波叔有乜遠見大思維，或是只小修小補濕濕「稅」，《財政預算案》將揭曉。

 

　　可能波叔被人踩得多，個心會話：「你咁叻，你做吖！」

 

　　小弟不會針對人，只以事論事。陳茂波2017年初開始出任財政司司長，已經踏入第七年了，大家可記得佢有乜石破天驚大貢獻？又可記得佢推出過邊樣令人讚嘆的新政策？讀友若覺得我錯過哪項屬「引以為傲」的，煩請指正，因苦思半日也空白一片也！

 

　　明日《預算案》公布，地產界利益所在，當然一致強烈要求全面撤辣，最好重燃外地及本地投資者齊齊瘋狂炒樓慾，炒番起個市！

 

社會由不同利益團體組成，所有聲大大爭取的，當然全部與自己利益有關，掌權者應了然於胸。

 

　　這種想法，剛好與早年政府設辣的原意相反。究竟，決策者是否應該「覺今是而昨非」，立即將物業買賣還原全面放任呢？

 

　　客觀事實，今天的樓價，仍平均過萬元一呎，這是否普羅打工仔可以負擔的呢？好似未喎。咁，點做到平衡，就要看政府功力了。

 

　　小弟並無接受過財經專業訓練，只以普通常識分析，建議波叔立即扑鎚：

 

　　（一）公布擱置「明日大嶼」計劃，將這個「亂花錢」深水炸彈拆除。事實，咁填海法，除破壞環境外，更自掘深不見底財務黑洞，有冇咁蠢？人盡皆知，香港的既有土地只開發了三成，尤其新界，天文數字農地仍由各大發展商壟斷。如今，人口根本沒增加勢頭，勿自己呃自己話要「明日大嶼」了，除非有不可告人的「議程」。

 

「明日大嶼」被嘲笑為「明日大愚」，因除破壞環境外，更肯定是個財務黑洞，社會已基本有共識不應再研究。

 

　　（二）全面凍結政府及公營機構薪酬三年，以顯示政府由上而下，包括各級議員，在目前經濟困境中，願意與市民共度時艱！

 

財政年年赤字，應減得減，公職人員凍薪是選項。

 

　　（三）全面吸收外來人力資源。香港的失業率，嚴格講是零！各行各業叫苦連天，全面欠人，直接導致香港競爭力急降，發展緩慢。故此，一定要急速開放「搶人才」，全方位去搶，切勿受個別行業的保護主義及自私自利摧毁香港前途。我們的體育界、金融界、商界、藝術界、傳媒界⋯⋯以至家傭界，早早兼容並包，為何某啲界別則不可？財爺必須果斷出手！

 

香港全面欠缺各行各業人力資源，必須立即全方位開放吸納，不可再窒下窒下！

 

　　（四）釋放政府資產與民共享。政府的資產，若非必要操控的，盡量將五成以外的持有權開放，例如港鐵、港交所、機管局等。一方面吸收大量民間資金平衡財赤，也可鼓勵外間精英參與管治，提升各機構效率。

 

政府可考慮釋放部分「莫須有」的資產，例如控制權以外的港鐵股票。

 

　　愚見講完，等明天開估！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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