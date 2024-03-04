「明日大嶼」開始側側膊

香港，大家都有份，不只是屬於政府決策人的。故此，一定要有個機制，當政府政策行錯了方向，民間能夠發聲，輕則勸喻，重則喝止。

當然，最後落實權仍在政府手，可以唔聽硬闖。但民間（傳媒及學者）起碼表明有言在先，落晒record，白紙黑字寫低。若他朝政策證明失敗時，決定的官員，必須問責。

任何社會，任何時代，傳媒皆有監察及制衡權力的角色，以防政府出現重大錯誤。

政府官員不是神，也會有犯錯的機會。故此，理性的政府，必須自訂一套機制，任何政策出台前，會在內部先作大辯論，將所有pros and cons列出，連同可能發生的後果，也一一記下，然後才呈交最高決策人一錘定音。

這個程序，看似安全，但也多次因決策人太心急，以個人意志壓落，種下禍根，結果要低低哋躀一鋪。

鮮明例子是第一位特首董建華的「八萬五建屋政策」。董建華來自商界，不太理解政府慣常運作原則是先講過程序，後講目標。壞處是慢，反覆辯論拖呀拖，好處是出錯機會低。

董建華的「八萬五政策」，希望人人有屋住，但因過分理想化及一廂情願，以失敗告終。

董建華來自商界，思維當然是以目標為本，手段為次（商界一般如此，只要不犯法，灰色地帶任縱橫，政府則相反！）。縱使身邊「老AO」一再忠告，仍硬闖。結果一個金融風暴殺到，立即顯露其思量不周的弊病，搞到迫住漏咀公開講：「 八萬五無再提就是不存在！」

此話一出，全個官場彈起！太離經叛道了！

到了曾蔭權掌權，為討好選民，推出了長者兩元搭車政策。受惠的，當然歡呼聲響徹雲霄。不過，「不識相」的學者及傳媒人（包括小弟，自稱是監察者），一再指出這個政策非常危險，是個財務黑洞。

津貼長者乘公車，沒有人反對，但鎖死在兩元，則種下財務黑洞。

原因簡單，20年前，兩元不是大數目，政府絕對可以負擔，但隨著通脹出現，公共交通必不斷加價。若人口愈來愈多的長者搭車鎖死在兩元（福利一旦開始，極難改變，遑論取消！），意即政府這方面的財政負擔，會成深不見底的黑洞，由誰來填？

正如當年衛生福利及食物局局長楊永強所言：「啲錢天掉下來？樹生出來？」

小弟早早在電台及專欄冒大不諱高聲反對，指出兩元政策的財務災難，將轉嫁到年輕納稅人身上，對下一代非常之不公平。

遺憾的是，煲呔見當時庫房大把錢，加上「彩」自己攞、「鑊」下任孭，硬去。

曾蔭權開始65歲長者兩元乘公車政策，林鄭月娥則將之進一步降至60歲。兩人不顧財務後果，亂花公帑博一時掌聲，相當不負責任。

到了林鄭月娥，更弊，因民意插水，竟將兩元政策進一步擴闊到60歲。

終於，花無百日紅出現。「兩元黑洞」危機呈現，不能不檢討了。

同一例子就是「明日大嶼」。上屆政府在完全沒有社會共識下硬上馬，於是，惡果就由今屆政府硬食，明顯吞不下，但又不可話「無咗喇」咁瘀，惟有用緩兵政策，側側膊指唔急，可以「繼續研究」。

擱置「明日大嶼」這個財政及環保的災難性計劃，已是「全民共識」，政府看來正施展拖延策略，希望慢慢側側膊令其變成另一個「八萬五政策」。

睇嚟，好快有人出嚟孭，喑示：「無提明日大嶼政策就即唔存在嘞！」董建華名句，又快將出現。