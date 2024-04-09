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09/04/2024

愛佢，必須做足安排

#退休 #理財 #快樂退休 #遺囑 #長者
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Text: 圖片由作者提供

　　踏入70歲，小弟已完成退休三寶中的兩寶：（一）遺囑；（二）持久授權書。

 

　　第三寶——預設醫療指示，仍要等立法會通過法案，相信快了。

 

老來三寶，為自己為家人，必須早作安排。

 

　　今時今日，雖云香港人愈來愈開明，但身邊仍有不少同輩朋友，對上述三項，或無知（不知其重要性），或忌諱，唔想講。

 

　　結果，我就親眼見證一宗又一宗悲劇發生。故此，為老友自己及家人的幸福，我不厭其煩大力鼓勵人人「面對現實」，以免悲劇發生。

 

長者應坦誠講出心願，並早作安排。

 

　　甚麼悲劇？正是人除咗會衰老及腦退化外，更可能隨時遇上不測，包括心臟病、中風、突然長期昏迷、遇上各種意外⋯⋯

 

很多例子，當清醒時忌諱不講，終有一日無力再講，財務處理即出問題，繼而爭產引發悲劇。

 

　　一旦上述任何一項出現，而之前無做好三寶，咁就煩惱湧現，親人可能痛苦不堪。

 

　　個別人總是喜歡「玩瀟灑」，揚言：「我哋相愛咪得囉，使乜結婚咁煩？繁文縟節乃多餘的！」（註：依家邊有繁文縟節，上律師樓簽個名就得了）

 

　　係真唔係真？當然，你可有自由決定，不過，一旦其中一半突然逝世，咁就⋯⋯

 

　　現實中，影圈有一對金童玉女，70年代開始成為愛侶，早早認定對方為終生廝守的Soulmate，一同生活，恍如夫婦，但就從無註冊結婚，正正可能認為毋需一紙婚書以證愛情堅貞。

 

　　豈料，男方突然患上不治之症離世，這就出現天大難題！因女方在法律上並無任何身份，故不能處理「丈夫」的一切，尤其財產。怎辦？

 

電影《從今以後》點出清醒時要快做安排，切勿以為相愛就夠，否則⋯⋯

 

　　剛剛有套電影《從今以後》，正正討論這個議題，小弟有機會先睹為快，也希望任何40歲以上者，速速入場，一方面欣賞這部極優秀電影（編導演皆頂級），另一方面，認真思考，假若自己突然離世，會否不覺意製造出一個悲劇給身邊所有親人。

 

　　《從今以後》描述一對女同志（李琳琳、區嘉雯），終生相戀，相宿雙棲數十年，也是，以為既然相愛，毋須做甚麼「文件」了。

 

　　某晚，慘劇發生，李琳琳在睡夢中離世，沒有遺囑，沒有持久授權書，當然更沒有結婚證明（外地同志可註冊結婚，起碼有個依據）。

 

　　真真晴天霹靂，因離世者才是物業的擁有人，也未有做甚麼聯名文件，咁就弊弊弊。

 

　　因法例上，區嘉雯甚麼身份也沒有，但現實上，佢一直扮演依靠李琳琳生活的「太太」，如此，立即在感情及經濟上失去依靠。

 

 本來相親相愛的一家人，正因李琳琳未立遺囑就突然逝世，弄出大悲劇。

 

　　凡有金錢地方，就必有紛爭，尤其⋯⋯當有得爭的時候。於是，本來與區嘉雯「丈夫」感情要好的所有親人，立即一湧而上，分佢哋「應得的遺產」。這個情況，假若李琳琳生前有做好安排，根本不會出現。

 

　　長者看完，應有濃烈感受。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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