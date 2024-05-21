「鯰魚效應」能打救飲食業？

大學的MBA課程，必定有教「鯰魚效應」(Catfish Effect)這種管理手段。

有鯰魚在，無魚敢唔郁。

意念來自一位挪威漁夫。挪威人愛吃沙甸魚，故此，大量漁船天天出海捕撈。

沙甸魚活的與死的，價錢差上幾倍，漁夫當然希望條條活生生回到漁港，但現實是沙甸魚生性懶惰，不愛動，故此，長時間困在魚艚，多數不能活著抵達碼頭。

不過，眾多漁夫中，竟有一位能維持所有沙甸魚生生猛猛而回，秘密一直未被揭開，直至佢離世，同業打開此君漁船的艚，赫然發覺內裏有一條廉價的鯰魚，至此恍然大悟。

鯰魚以魚為主要糧食，活動性極強，將其放入漁艚，因環境陌生，必不停游竄，這下，即令所有沙甸魚慌張起來，也加速游動以保命。結果，就這一簡單方法，沙甸魚全部活過來，直至回到漁港。

這種效應或管理法，寓意任何機構或行業，當變得老化因循欠活力時，引入一個或一支「空降兵」，擔當「鯰魚」角色，即會令原本躺平者為保飯碗及不被比下去而奮發。

不少飲食業行內人指根本無得做

今天香港飲食業，正正出現了「鯰魚效應」。當人人都呻租貴、人工貴、無客⋯⋯無得做時，突然空降了一條「深圳鯰魚」陳鵬鵬。

此君三十出頭已出任中國巨無霸飲食集團「西貝」南中國總裁，之後獨立創業，開辦「陳鵬鵬鵝肉飯店」，作風鮮明進取，租下最旺位置、畀最高人工、買最靚食材，薄利多銷，誓要出閘就贏。

陳鵬鵬鵝肉店在深圳火紅，日日爆。



結果，一炮而紅，分店遍布深圳，成為大眾點評No.1指定必食之店，日日排長龍。

5年前訪問陳鵬鵬，他已揚言最大願望是在香港成功。

陳鵬鵬5年前夢想來香港打出名堂，部署多時，最近出手，也沿用深圳成功模式，租下人流暢旺的沙田新城市廣場。之後，「鯰魚效應」來了，推出「七不收」，包括加一、外賣盒、紙巾⋯⋯最攞同業命的，是自攜飲品也不收任何費用，極之破格。

「七不收」策略是「震撼彈」，也是最佳免費廣告，食腦也。

究竟陳鵬鵬呢條「鯰魚」帶來的震撼，會否掀起香港飲食業另一次革命呢？大家可以買一擔花生加啤酒慢慢「欣賞」。

假若陳鵬鵬咁都成功，那麼，仍在呻「香港飲食業無得做」者，真要面壁思過了。

就我個人觀察，「鯰魚效應」並不是次次成功的。香港過渡後，中央為打散官場根深蒂固的「AO文化」，也試圖從商界引入幾條「鯰魚」，包括董建華、梁錦松及馬時亨等。

「鯰魚效應」不一定成功，特區政府過渡後的三條「鯰魚」，全部無奈地離去。

幾條「鯰魚」在商界，全屬一時俊彥，空降特區政府，諗住大展拳腳。

豈料⋯⋯結果一個腳痛下台，一個被指「偷步買車」，灰頭土臉；馬時亨見勢色唔對，最為「精明」，有晒醫療報告，以生腦瘤為理由請辭。三條「明星鯰魚」，全部無法發揮預期效應，實在無奈。