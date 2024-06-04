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04/06/2024

散戶注定多坎坷

#快樂退休 #投資 #金融 #散戶 #倫敦金 #IPO #理財智慧
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　乜叫散戶？即無權無勇無財力加上無知識，但就烏卜卜夢想發達，以為可以刀仔鋸大樹，學人走入金融世界「投資」。簡直似群水魚自動游入大鱷血盤之口，唔吞你就唔正常啦！

 

金融世界中的散戶與大戶，恍似森林規律中的水魚與大鱷。

 

　　一如賽馬，所有散戶投注者，乜都無得決定（操練、餵料、出擊timing、點跑⋯⋯），擺明你在光幕後人在黑。此外，更場場未開閘已被大莊馬會抽兩成水（納稅、善款及行政費用），如此不利形勢下，你仲想贏？有無食錯藥？

 

 股市與馬場皆賭場，散戶想從中發達，完全是個夢。

 

　　近日小弟四出做退休分享會，正正盡力揭露散戶未知的金融世界險惡，希望救得一個就一個，以免佢哋一時貪心或無知，連棺材本都蝕埋，晚年坎坷，搞到要食綜援，咁就該煨。

 

　　我點解知咁多金融圈污糟手段？無他，因30多年前「誤墮塵網」，入咗間倫敦金公司做經紀，親身見證班「大賊」點樣用合法與非法手段去劏客，總之，當客人一簽下授權書（藉口為：「你無咁多時間睇住個市，畀我替你揸盤，好易捕捉到賺錢機會㗎！」），就即變水魚，合法劏你的，就是不停替你買入賣出，賺盡佣金。

 

　　非法的如何？布局更精。首先，經紀自己也開一個戶口，然後，不停買賣，無論金價升跌，賺的，就入自己戶口數，蝕的，就篤入客人戶口，只要佢預早與盤房打龍通「分贓」即掂。到你發覺被騙時，也難追究，鬼叫你簽下授權書，咁就上法庭都告唔入。

 

　　呢種手法，其實不少基金經理都有用，不過，無班倫敦金「大賊」咁狼胎。

 

倫敦金行騙，可以合法，可以非法。

 

　　爆多單散戶儍吓儍吓被劏安排。但凡有公司上市而你去認購，就是水魚！

 

　　大家可記得，90年代中開始，大量國企排隊上市？當時，勢頭極勁，因散戶憧憬買國企或紅籌股等於賺硬。點解？因國際證券大集團慣技，上市前創作一個極度rosy的故事（玫瑰園式美好故事），然後，花大量金錢賣廣告及組織「股票分析/評論員」合唱團，唱到隻股天花龍鳳，令小投資者以為一買就發達，唔認購正豬頭。

 

　　未夠未夠，國企幕後班大孖沙，更會利誘（當然天文數字！）幾位香港有頭有面的超級富豪，邀請「入股」，借個名畀上市公司用，作「形象式站台」，以進一步加強信心及影響力。

 

　　若大家有記憶，應知90年代至2000年代中，上市的大紅籌及國企，間間排晒長龍認購，一上市立即炒到飛起，之後⋯⋯之後點？你有興趣知，可以睇睇所有呢類集團的股價走勢圖，上市至今，似唔似過山車？

 

大戶上市，造勢成功，散戶水魚排隊入籠，中港皆如是。 

 

　　每次有公司申請上市，不少散戶都會戇居一次，以真金白銀預先過數、蝕息，然後可能只分得一手。但「借名富豪」又如何？從不用過戶任何錢去申請，指吓個鼻哥就當認咗，然後，真正上市時，才一手交錢一手交貨。

 

　　呢類公司，例必有晒部署上市即狂炒一轉，吸引散戶慌怕執輸行頭，紛紛高追。而借名造勢的富豪，當然無咁蠢揸貨，必定在高位仙女散花，乜都唔使做就賺三幾億。豬仔們，你哋明白未？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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