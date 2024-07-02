道謝、道愛、道歉、道諒、道別

上期講到，有緣與陳敏兒對談，錄下五集《人生中的五道彩虹》，即將在串流平台上載，但剪接需時，故急不及待寫下內容。

「五道」對人生極重要，因可協助大家提升喜悅，減低鬱結，對人對事都會升到另一境界。

第二道——道愛

人與人的關係，最高層次之一為相互之間有愛，這份愛，代表我們對他人的感情，故此，宜表達，不宜默默收藏。

表達愛意要明顯而及時，親人及朋友皆如此，必須清楚給對方知道。

陳敏兒舉例怎樣表達愛：（一）用不含糊而肯定的言詞；（二）適時挑選傳遞愛意的小禮物；（三）以服務的行動來展示心意，例如在沒有要求下，主動提出為別人做點事；（四）身體接觸，這個對晚晴人士尤為重要，緊握其手，輕拍肩膊，輕輕一吻，皆可表達愛意。敏兒記述智叔在患病後期失眠多天，她刻意上堂學習塗擦精油，每天短短十多分鐘的按擦，即令丈夫沉沉入睡。

智叔彌留時，敏兒專誠拜師學精油推拿，減輕丈夫痛苦，正是「道愛」的最佳例子。

第三道——道歉

道歉對很多人來說，絕難開口，尤其是自尊心極重的男性。其實，自己知道做了錯事或虧心事，有良知的人，定必會自責。這份自責，有如一塊壓在心中的石頭，影響精神、影響健康、影響與別人的關係。

道歉正是放下內心愧疚的最佳方法，為自己解憂。

這時，只要鼓起勇氣，誠懇地、具體地、清晰地向道歉對象表達悔意，表示不會重蹈覆轍，如此，壓在你心中的石即會消失。

主動原諒別人，為自己內心繪出彩虹，釋放壓著情緒的大石。

當然，對方也未必一定原諒你，但你起碼已主動為自己的行為而負責，道歉後即可以重新上路。

第四道——道諒

道諒剛與道歉相反，是從心底寬恕他人。人際交往，總有這樣那樣的矛盾得失，若能在別人未有道歉時已主動作出原諒，根據大量心理學調查顯示，這種寬恕行為能夠令自己放鬆，使血壓下降，心臟更健康，由此，免疫系統也會增強，足以抵抗多種疾病。

寬恕令自己心靈更自由、身體更健康。

寬恕更能減少焦慮、壓力和敵意，提升自尊心，改善心理質素，減少情緒問題發生，繼而，為自己帶來更佳的人際關係。

重要一點，記住自己也不是完美的人，也會在不覺下得罪了別人，也會希望別人原諒。

第五道——道別

道別是為人世間劃上美好的完結符號，也可視為另一道門的開啟。

敏兒將智叔的惜別會安排得莊嚴得體，作為對丈夫最後的「道愛」。

敏兒向智叔道別，正是安排了一次令自己驕傲的惜別會，讓智叔生前的友人作最後致敬。敏兒送了最美的鮮花、智叔至愛的相片，將現場布置得莊嚴得體，作為對丈夫的最終貢獻，相信智叔在天堂上，也會笑得很甜很快樂。

若能吸收五道的精髓，付諸實行，你已經成功升上人生另一境界！

陳敏兒談的「人生五道彩虹」很快會上載，大家留意。