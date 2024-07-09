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09/07/2024

食不同，不相為謀

#退休 #快樂退休 #飯局 #飲食 #美食
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　古語有云：道不同，不相為謀。

 

　　人人皆有選擇朋友的自由，啱傾，俗語形容「啱嘴形」，走埋一齊，關係即似水乳交融，大家快樂。

 

飲食是人生一大樂趣，故此，「飯腳」必須能似水乳交融！

 

　　小弟做人極度崇尚自由，尤其退休後（即從正職工作退下），即實行delete大法，唔想見的人唔見、唔想做的事唔做，舒服晒！

 

退休後，我將不想見的人、不想做的事全部delete，舒服晒！

 

　　咁，我想見乜嘢人呢？能大家互相感染快樂的人，尤其有共同價值觀、共同嗜好、共同品味⋯⋯共同語言。

 

　　共同語言重要，因大家交往，尤其開開心心食餐飯，若語言不通，好難真正享受，因有礙溝通外，更怕異地人以為你背著佢講乜（負面嘢）。

 

　　故我堅守原則——食不同，不相為謀。

 

開開心心飯局，不宜談政治及宗教，只宜分享親情、友情、旅遊、藝術、音樂、電影⋯⋯及美酒美食帶來的快樂。

 

　　食飯組合，俗稱「飯腳」，對每餐飯的化學效果，極重要。當然，最理想是政治觀及宗教觀大家相若，有共鳴感。若不，也可來個君子協定，進餐時不談政治、不談宗教，專心欣賞食物之餘，也可討論人生其他範疇，例如親情、旅遊、運動、藝術、電影、音樂⋯⋯

 

　　有一類人，小弟堅拒相交，正是「食不同」者，即飲食習慣無法融合的一類。

 

　　對於飲食，我一貫以開放態度處理，不濫食，也絕不偏食，總之凡美食皆百無禁忌，來者不拒，因能嚐天下美味乃人生大樂事！

 

　　故此，最怕遇上「凡事驚」的一類。尤其一坐低，未上菜已散布恐懼，私人拿出火酒抹布，乜都消毒一番。

 

最怕與「消毒狂」進餐，乜都驚餐懵，毫無樂趣。

 

　　然後，遇上任何食物，都第一時間指出其害處，勸大家咪食咪飲，包括：（一）任何酒類，害肝；（二）任何汽水，引致肥胖糖尿；（三）肥美元蹄，令膽固醇急升；（四）煎炸食物，高熱量、高脂肪，令蛋白質、維生素及礦物質受破壞，帶來肥胖及三高；（五 ）內臟靚湯（豬心豬肺豬粉腸豬橫脷）帶來嘌呤(Purine)，導致尿酸及痛風症；（六）蝦蟹，容易引起皮膚病，例如濕疹；（七）生蠔，分分鐘內藏水銀毒及諾如病毒，引起屙嘔；（八）日本魚生， 核污染；（九）鹹魚臭豆腐，長期醃製而成，可能致癌；（十）深海大石斑，可能內藏雪茄毒，食後令人四肢麻痹、噁心頭暈；（十一 ）淡水海產，養魚業普遍視孔雀石綠為有效的抗真菌及抗蟲劑，但會致癌，本世紀初被禁，但不少魚場仍有殘留，及部分不法漁農仍偷偷用。

 

一切美食，皆有其「壞處」！乜都擔心者，其實起床已經開始面對空氣污染，怎活下去？

 

　　對於食物的擔心及恐懼，再寫下去，真的可以沒完沒了，將飲食樂趣一掃而空。

 

　　我的態度，雖未到「大菌食細菌，細菌當補品」那樣豁達，但也覺生死有命，故此，基本小心是會的，但絕不會乜都驚。

 

　　故此，為保人生最大樂趣⋯⋯嚐盡美食，早早堅決執行——食不同，不相為謀。

 

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