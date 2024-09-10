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10/09/2024

退休者要自己顧掂自己

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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　上周本欄提出用政府年金「自製日日出長糧大法」，年輕人當然無興趣，也唔關事，反正未到60歲，無得買政府年金。但接近60歲又或已退休的身邊朋友，則覺得——咦，係喎，可以咁玩法喎，真係可以日日出1000蚊長糧喎。

 

這個世代的長者，無論前路如何，都要「潮州音樂」——自己顧自己！

 

　　其實，政府搞年金的動機，正因早30年前已見到人口結構走勢，市民壽命愈來愈長，若要孭全部公務員長俸及一般市民的退休後安全網福利，條數深不可測。咁點搞？立即制訂政策，首先「截龍」，將公務員長俸取消，改每兩年半（或定期）一筆過先付，迫你「自己顧自己」學理財。另外，打工仔則要強制儲錢，推出強積金，另加鼓勵各人自買醫保。

 

政府推出年金，正是看到長者要自己顧自己，故為沒理財經驗及能力者「自製長糧」，築安全網。

 

　　對於60歲以上的長者，為免「棺材本」被騙，又或手多多學人「投資」而被合法/非法騙子騙去，於是，替你「睇住啲錢」，用政府年金給你月月「出糧」，直至你離世。另外，再加推逆按揭、保單按揭及發行60歲以上才可認購的高息銀債。　　

 

物業及保單逆按，也是政府的設計，保證長者用盡自己的經濟資源去保障在生時的生活質素。

 

　　一切一切，動機皆為照顧長者，但全部不能迫，只能設計到吸引各人自願購買。

 

　　不過，人性中，總有一種「陰謀論」的因子，永遠唔信任何人包括政府會「咁好死」。加上，個別認為自己投資功力「英明神武」，錢在自己手會有更佳回報，於是⋯⋯當然，個別真的有更佳回報，但你知我知，小弟亦親身見證大量退休前在本業英明神武者，退休後一踩入「投資世界」（其實是賭博或被騙），立即輸/蝕到唔識嗌阿媽。好彩的，及時收手，仍保住棺材本；唔好彩或過分自信的，如今就變負資產，甚或周身債在申請破產中。

 

商業世界，騙子如麻，不少針對長者，因腦力衰退易受騙。政府有責任協助，作出保護。

 

　　資本主義世界，人人有決定點用財富的自由，但若大多數人「蝕到嗌阿媽」，最終紛紛跌落綜援網的話，勢將令政府斷擔挑。

 

　　政府早早睇到這個趨勢，正是非常積極推動長者自織安全網的初心。

 

　　說來，幸而政府早落實取消公務員長俸，否則，真的可變財務黑洞。

 

　　本來，多年前當長俸推出時，一般人的壽命只有60多歲，若公務員55歲退休，政府平均只需「養」佢哋多十幾年。豈料，隨著醫療科技飛躍，香港人壽命變成全球最長，走勢邁向90歲。

 

醫療科技飛躍進步，人類壽命愈來愈長，變「唔知幾時死」，故一定要防患於未然！

 

　　手頭資料，今天在「食長糧」的退休公務員，接近12萬，政府每年這方面的支出，目前已超過500億。

 

　　總的來說，政府大力推動的「自己顧自己」政策，確有急切需要。

 

　　作為市民，你是否也應為自己的未來安全感及幸福生活，作出大力配合呢？

 

　　成年人千祈咪變大喊十，乜都賴人博同情呀！

 

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