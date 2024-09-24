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24/09/2024

誓要追求完美人生？傻的嗎？

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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　甚麼是完美人生？童話故事中的形容——父慈子孝、一家和睦、夫妻恩愛、終生廝守、上司欣賞、下屬奮發、同事互助、身體健康、財政豐裕⋯⋯

 

　　老友，若你上咗小學後仍發緊「完美人生」夢，肯定閣下個腦有問題，而不是世界有問題。

 

「完美人生」只會在電影及夢中出現，因現實中too good to be true！

 

　　因為，傻嘅都知，亦會不停體驗，人生就是一條充滿崎嶇及未知數的艱苦道路。

 

　　兼且，每事皆有代價，從不會有天掉下來的成功與幸福。經常怨這怨那的人，正正是不停發白日夢，以為有垂手可得這種符碌現象出現。

 

任何成功，包括愛情、親情及事業，皆要付出代價。以為躺著就能垂手可得者，應該捉去驗腦！

 

　　退休後，由60至70歲的一段時間，小弟見證一個又一個認識的人離世。有的曾權傾朝野又或看似極成功及幸福，其實，全部在爭奪權力財富及戰勝競爭者的過程中，付出驚人代價，令身體暗藏多個健康炸彈。

 

　　昨日與幾位香港著名人物晚餐，大家咁上下年紀，又老友，總喜歡打開心扉說亮話。原來，在座者，一半曾患癌（個別不止一次），又或曾有嚴重抑鬱，起源並非遺傳，而是因工作極度高壓搞出來。

 

癌症及抑鬱，乃最常見伴著「高壓成功人士」的重症。

 

　　其實，做得高官、CEO及行業翹楚，哪會有可能是輕鬆愉快？反之，日日不開心與滿是各種煩惱，乃權力與金錢附送，食得鹹魚抵得渴，個個不單不能叫慘，更要微微笑扮信心十足地欣然硬食，尤其不准在人前人後有半句怨言。

 

　　篤定出任中大校長的盧煜明，何嘗不如是？在教育界、科學界及醫療界，呼風喚雨，得獎無數，舉世推崇，幾可肯定將成為諾貝爾獎得主。人生至此，怎會有遺憾？這不是正正人人認為不可能的完美人生嗎？

 

　　答案揭開：對！財富、名譽、權力，全部有齊，但盧教授最摯愛的太太，7年前卻患上暫時無法醫治的認知障礙症(Dementia)，正在一步步失去記憶、說話及對環境反應的能力，最後，可能連吞嚥也做不到。

 

盧煜明教授看似人生100%美滿，偏偏最愛的妻子7年前患上認知障礙症，只能嘆奈何。

 

　　盧教授的聖若瑟書院師兄、也曾出任中大校長的高錕教授，身為諾貝爾得獎者，在晚年也不敵認知障礙症。太太黃美雲，無奈睇住佢由一個令人景仰的偉大人物，慢慢變回BB，甚麼也一片空白，要身邊人全面照顧。

 

　　一帆風順，只是個祝賀或形容詞，絕不會在你生命中發生。

 

　　最近美國一套橫掃票房的電影《痛愛完結式》，也清楚描述這一點。Puppy Love及初戀，一定甜蜜，但發展落去又會如何？

 

《痛愛完結式》拍出很多都市男女的現實寫照，由甜蜜溫馨的關係開始，以醜惡互鬥作結束，因人性，總有其「魔鬼性」的一面。

 

　　人生不如意十常八九，不是甚麼無病呻吟，而是真真正正有血有肉的現實！你唔想認知佢，但佢一定會上門搵你。

 

　　成年人，總得要有這個心理準備啊！

 

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