發夢王的「金魚記憶」

「金魚記憶」係乜？係坊間嘲笑人記憶力差，幾秒就忘記之前所有嘢。不過，嘲笑是真，金魚記憶力差則是假，早已被科學家推翻了。

小股民對自己慘蝕的記憶，通常很短，只要股市轉升，立即覺得「希望在人間」。

今日，我肥碌正正用「金魚記憶」來形容上周碰口碰面者。點解？因十之八九皆視小弟為「理財專家」，故一見即問：「碌Sir，買邊隻好呀？」又或：「個市升成咁，會升到幾時？」

最令小弟擔心，為有個別長者老友竟問：「喂，好唔好沽晒啲銀債入市啊？可能十年唔逢一閏噃！」

點解我話班人是「金魚記憶」？因只是年半多啲，竟已經忘記晒啲慘痛教訓，以為股市升乃「必然現象」，而實實在在曾經發生的，是去年1月27日，在22614點高峰揸咗貨的股民，全部嚇呆，個個話「斬手指戒賭」。

股市中散戶的記憶，經常被嘲笑為「金魚記憶」。

短短不足一年，恒指跌足7570點，直插至15038點。

9個月前蝕到褲甩的慘痛記憶，去晒邊？點解一年多前可以兩萬多點變萬五點，而今次班發夢王就估個市會繼續升？

今次，12個交易日內，由最低的16964點火箭式升到上周五的高位20743點，足足升咗近3800點，難怪人人興奮到「忘記痛楚」。

老友，今日開始國內放長假，無市無北水，真係乜都可能會發生㗎。

其實，比「金魚記憶」更可怕的，為班「無知股民」竟引用某啲跌到渣都幾乎無的內房股反彈，互相說服，認為前景一片良好，唔買就笨。

上周六晨早茶記班的士大叔，正正揸住份報紙，大大聲嗌：「喂喂，你睇隻佳兆業(01638)，今個禮拜升咗百一個巴仙，倍幾呀，你話幾夢幻，我哋仲開工為乜？踩到腳軟都只搵幾百，真嘥氣！」

另一位也接口：「係囉，連隻龍湖(00960)都升五成幾，真係使乜再捱呢？」

內房股上周看似爆升，純屬假象，實質是早前已經歷致命的下插，如今只是輕微回調。

我在旁邊聽到呢啲廢話，真的唔識笑，因為，你可知道佳兆業係由幾多錢掟落嚟？答案係由2017年9月接近6元撻到今年9月初的8.4仙！你無睇錯，係6元變0.084元！如今上到兩毫子，究竟有幾好景？

龍湖也如是，由2021年3月高位超過50元，插到上月11日的7.5元，也真是跌到令人嚇呆，如今彈回10多元，也慘蝕。

今日我只想再提提大家幾個歷久常新的老智慧。當你決定「瞓身」入市前，一定要問問：

（一）今次爆升市，原因何在？有幾多是真火、有幾多是虛火？真火會否持久不斷出現而不熄滅？

（二）中國及香港經濟基調，是否突然大轉身，由非常困難變成無晒問題？

（三）從來what goes up must come down，升得愈急插得愈勁，今次會是例外嗎？

長者切忌以「棺材本」入市，大忌更是沽銀債買股票，絕非智者所為。

對於準備將「棺材本」入市炒番幾轉者，還請先答晒上述三個問題才好郁手，切忌魯莽！