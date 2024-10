發夢王的「金魚記憶」

「金魚記憶」係乜?係坊間嘲笑人記憶力差,幾秒就忘記之前所有嘢。不過,嘲笑是真,金魚記憶力差則是假,早已被科學家推翻了。

小股民對自己慘蝕的記憶,通常很短,只要股市轉升,立即覺得「希望在人間」。

今日,我肥碌正正用「金魚記憶」來形容上周碰口碰面者。點解?因十之八九皆視小弟為「理財專家」,故一見即問:「碌Sir,買邊隻好呀?」又或:「個市升成咁,會升到幾時?」

最令小弟擔心,為有個別長者老友竟問:「喂,好唔好沽晒啲銀債入市啊?可能十年唔逢一閏噃!」

點解我話班人是「金魚記憶」?因只是年半多啲,竟已經忘記晒啲慘痛教訓,以為股市升乃「必然現象」,而實實在在曾經發生的,是去年1月27日,在22614點高峰揸咗貨的股民,全部嚇呆,個個話「斬手指戒賭」。

股市中散戶的記憶,經常被嘲笑為「金魚記憶」。

短短不足一年,恒指跌足7570點,直插至15038點。

9個月前蝕到褲甩的慘痛記憶,去晒邊?點解一年多前可以兩萬多點變萬五點,而今次班發夢王就估個市會繼續升?

今次,12個交易日內,由最低的16964點火箭式升到上周五的高位20743點,足足升咗近3800點,難怪人人興奮到「忘記痛楚」。

老友,今日開始國內放長假,無市無北水,真係乜都可能會發生㗎。

其實,比「金魚記憶」更可怕的,為班「無知股民」竟引用某啲跌到渣都幾乎無的內房股反彈,互相說服,認為前景一片良好,唔買就笨。

上周六晨早茶記班的士大叔,正正揸住份報紙,大大聲嗌:「喂喂,你睇隻佳兆業(01638),今個禮拜升咗百一個巴仙,倍幾呀,你話幾夢幻,我哋仲開工為乜?踩到腳軟都只搵幾百,真嘥氣!」

另一位也接口:「係囉,連隻龍湖(00960)都升五成幾,真係使乜再捱呢?」

內房股上周看似爆升,純屬假象,實質是早前已經歷致命的下插,如今只是輕微回調。

我在旁邊聽到呢啲廢話,真的唔識笑,因為,你可知道佳兆業係由幾多錢掟落嚟?答案係由2017年9月接近6元撻到今年9月初的8.4仙!你無睇錯,係6元變0.084元!如今上到兩毫子,究竟有幾好景?

龍湖也如是,由2021年3月高位超過50元,插到上月11日的7.5元,也真是跌到令人嚇呆,如今彈回10多元,也慘蝕。

今日我只想再提提大家幾個歷久常新的老智慧。當你決定「瞓身」入市前,一定要問問:

(一)今次爆升市,原因何在?有幾多是真火、有幾多是虛火?真火會否持久不斷出現而不熄滅?

(二)中國及香港經濟基調,是否突然大轉身,由非常困難變成無晒問題?

(三)從來what goes up must come down,升得愈急插得愈勁,今次會是例外嗎?

長者切忌以「棺材本」入市,大忌更是沽銀債買股票,絕非智者所為。

對於準備將「棺材本」入市炒番幾轉者,還請先答晒上述三個問題才好郁手,切忌魯莽!