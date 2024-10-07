人愈大，活動範圍愈小

某研究人類行為的專家（咪問我邊個）指出，人年紀愈大，活動範圍會愈細，包括旅行。

中唔中？中到開巷！先勿說旅遊，單單香港，大家小心觀察，自會發覺公公婆婆隨著年紀漸長，活動範圍只在屋企附近商場街市，甚或是樓下公共空間（尤其屋邨老友記）。

人愈大活動範圍愈細，證諸屋邨樓下長者。

旅行又如何？就我自己為例，年輕時，真真有咁遠飛咁遠，十幾小時到美洲、歐洲，甚至再駁十多小時到附近城市，無問題！

年輕時，精力無限，幾十小時飛巴西也等閒。

雖然落機已烏卜卜（瞓唔到），但精力無限，立即又玩又食。酒店？晚十一回，朝六即出發，慌死浪費時間又或唔夠抵玩。不過，隨著時間過去，愈來愈怕「坐監」。坐乜監？坐演唱會監及飛機監。

乜叫演唱會監？正是「英雄被困窄椅中」的不安。香港歌手，似乎有點「變態」，開演唱會，永遠不會見好即收，可能太享受萬人歡呼的興奮，大部分磨爛蓆，由8點唱到12點，個別更不止，要累老闆狂貼十萬元計補水，真係話之你，歌星只想過足癮！

睇演唱會，就似坐4小時「窄椅監」，真的怕怕。

70、80年代，我都仍可頂得順。不過，後來進入電台工作，製作及觀看演唱會，成為工作一部分，必須硬食。食吓食吓，真係見到「拖羅」都會想嘔。

90年代開始，已慢慢出現「紅館驚恐症」，若非任務在身，無論任何人邀請睇演唱會，一律堅持say no。弊在，真誠講出理由後，根本無人會buy，覺得荒天下之大謬，因別人死排爛排、死炒爛炒甚至瞓街，就為博張巨星演唱會飛，但我就有靚位都唔去。

老友，講出其實正常。第一，小弟天生精力無限，困在一張窄椅4小時，苦過dee dee；第二，生理問題，人愈大，膀胱及前列腺愈多問題，一兩小時就會有尿意，死頂都最多個半鐘，頻頻行出行入阻住別人兩次，尷尬死。

再講，做嗰行厭嗰行，甚麼巨星也是常人，演出次次差不多，機會讓畀別人好了。

童年時，看見飛機飛過，真是恨到留口水。

再講旅遊。真真夢幻，童年時，日日伏窗口睇飛機，覺得發夢才會有得坐，為填補小小恨坐心靈，曾要求老媽子將午晚餐用托盤整齊擺好畀我食，幻想食飛機餐。

60年代夢想——食飛機餐。

好嘞，一轉眼，兩嘢已到70年代，開始有得飛，初初跟學聯旅遊到台灣及菲律賓，已興奮得無法入寐。然後，有機會就狂飛，不單旅遊，連公幹也次次主動舉手要求，幾遠都去。

終於，80年代搞移民（當年似今日，不少港人皆因這樣那樣理由移民），飛一次加拿大，來回超過30小時。漸漸，厭倦性侵襲，開始視長途機為「空中監倉」，坐十幾小時，簡直是酷刑。

年紀漸長，漸覺長途飛行是坐在「空中監倉」，令人極度不安。

人有自由，既是酷刑，點解要受？於是，先拒絕飛美加、歐洲，慢慢連日本都有點抗拒。如今？泰國勉強，最好台灣。

到最後，我會否也變「維園阿伯」呢？哈哈哈！

究竟，我這位「老人家」，幾時會連飛機都唔肯再坐，坐樓下公園呢？