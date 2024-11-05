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05/11/2024

更高、更強、更健美

#維他奶 #00345 #理財 #楊協成 #理財智慧
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

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　　首先利益申報，小弟寫此稿時，剛剛入了維他奶國際(00345)的股票。

 

　　對這間老字號豆奶集團，近幾年不少投資者表示心死。因此股由2019年的歷史高位$42，基於一次政治判斷失誤，被內地針對，結果產品銷量全線插水，直至今年中，只得回高位的一成左右股價$4.47，跌幅非常驚人？最令人擔心，過去五年，其管理層似乎對困境束手無策，也沒有甚麼突破性新思維作出挽救，於是，投資者紛紛心死而將股票沽出。

 

維他奶股價2019年曾見$42歷史高位，之後，因一次政治事件，股價插至今年中的$4.47

 

　　今天維他奶的出品，與2019年之前，有沒有分別呢？沒有。那怎可能股價會如此沉淪不振？

 

維他奶過去85年歷史，促銷廣告創意無限

 

　　回顧歷史，有那一個香港銀髮族不是由維他奶伴著長大？此公司已有八十五年歷史，由羅桂祥老先生一手創辦，初期定位為「沒有氣泡的汽水」，因用汽水樽盛載，一直是基層市民日常的營養飲品。

 

　　維他奶真正起飛，為七十年代，廣告公司接連創出深入民心的口號，將產品形象不斷提升。

 

維他奶第一個深入民心的口號：令你更高、更强、更健美，出自創辦人羅桂祥

 

　　首先是1970年的——常飲維他奶，令你更高、更強、更健美。

 

　　至1975年，更進一步邁向爆炸性成功，廣告公司再度出一句——點止汽水咁簡單！由當時狂受年青人歡迎的溫拿樂隊唱出，配以活潑活力MV，一洗維他奶開始老化的草根形象，立時變身成年青一代標緻性飲品，因感覺夠潮。

 

溫拿上世紀七十年代紅到爆炸，成功將維他奶由老餅形象變成年青人最潮的「點止汽水咁簡單」飲品

 

　　但可惜，之後已再沒全城流行的口號接力，只改為賣感覺。幸而間中仍有成功之作，例如力推冬天飲熱維他奶，令身體暖洋洋，將汽水不能做到的，發揮得淋漓盡致。

 

　　每個人，每個集團，都會有盛衰，很多時與客觀大趨勢結合。

 

　　維他奶一直的成功，其實剛與全球鼓吹的健康風氣有關。因賣的產品由天然大豆製造，不太甜，也沒有脂肪及化學物質。這種出品，正正並非國際巨無霸集團的主打飲料。

 

　　唯一在亞洲對手，就是歷史更悠久的楊協成集團，也有出豆奶，但卻以紙包蔗汁、清涼茶及檸檬茶等作主打，同樣雄據龐大市場。

 

新加坡百年老字號楊協成，唔係猛龍唔過江，勢必為維他奶注入新生命

 

　　近年的維他奶與楊協成比較，前者管理層已有點暮氣，無力再闖高峰。後者呢？自新加坡首富黃廷方九十年代收購後，愈戰愈勇愈做愈大，雄心比天高，自自然然希望統一非汽水市場，由亞洲擴展到全球。

 

　　基於維他奶在歐美及國內早已有穩固的網絡，楊協成只要吞下維他奶，終極目標已達成一半。但若早年股價太高，胡亂出招掃貨絕非生意經。結果，等呀等，終於「天賜」一宗政治事件令維他奶元氣大傷，管理層無心戀戰，股價下瀉到極度便宜水平，正是此時不出手，更待何時？

 

　　他日若兩集團合二為一，由楊協成揸Fit，這樣的組合，維他奶勢必再起飛，到時，就真真正正變回——更高、更強、更健美了！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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