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10/12/2024

個個轉軚支持安樂死

#退休 #理財 #快樂退休 #安樂死
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　人的思想，是會變的，豈會由童年到老年，皆絕對如一？

 

　　無他，當你經歷幾十年生老病，再加人生中的種種體驗，自然對人事物以及自己的一切（包括身心）的看法，皆有改變。

 

　　小弟如今已經行到70歲了，當然如是，亦見證同輩人的轉變，不少明刀明槍打倒昨日的我。大群舊同學，相識幾十年，見面時經常就大家的價值觀辯論，當中必觸及生與死。

 

　　年輕時，有的開放、有的保守、有的虔誠、有的無神⋯⋯故此，一觸及「安樂死」，就會展開大辯論。

 

　　70、80年代個個年輕，健康也日子無盡，不少更受宗教及傳統思想影響，堅決反對安樂死。

 

最近有內地女網紅赴瑞士安樂死，引發關注，但已不見昔日的「衛道式」大力反對。

 

　　那時，我幾乎是唯一獨排眾議的，列舉的理由包括：（一）你有你的宗教信仰，我唔干涉你，但我也有我的堅持，就是，我的生命是我的，不由任何人操控，也不由任何人決定何時結束。各位，倒轉，你會接受我決定你生死的權利嗎？這是否太荒謬？（二）當動物陷入無法治療的傷殘及永久病痛時，可以接受人道毀滅。為何作為萬物之靈的人類，反而不可？為何硬要無望的病患者接受沒有止境的折磨？於心何忍？（三）當一個人決意要離開世界時，若你不容許，如此，等於直接間接將佢推上自殺一途，邏輯何在呢？

 

人生的最大痛苦是被綁床上無望地等死，連動物也可以安樂死，但萬物之靈卻要被終極折磨，人道嗎？

 

　　說出以上論點時，大家年輕，辯論激烈。

 

　　好了，後來紛紛出社會工作，有的做了醫生，有的做了護士，有的開展老人服務⋯⋯但幾乎所有道路，皆會慢慢成為上一代的照顧者，目睹父母由壯年變為晚年、由健康變為長期病患者、由可以自由走動變為只能卧牀，不少更身患絕症，無望地等待死神召喚。

 

我認識的醫護人員，100%支持安樂死，無他，因佢哋個個是人，也擔心有一天被無望地折磨。

 

　　最為無助的，是開始腦退化，無法走動，被綁牀上，大小便不能自主。

 

　　照顧者日日到護老院探望，觸目皆是插著鼻喉被綁牀上適時餵奶「不准死亡」的「活死人」。

 

　　能叫喊的，必定大叫：「你畀我死啦！」

 

　　小弟當年天天探先母，正正不停目睹這些人間地獄慘況，更加強支持安樂死的強大信念，並忽發奇想——邊個自己行得走得健健康康，而大力講風涼話反對安樂死者，實在有點冷血無良。咁啦，先請佢自己體驗生不如死狀態，綁在牀上半年，不准移動，只准插鼻喉餵營養奶，不得落床大小便，必須用成人尿片，而助理每日只換兩次，就在這情況下，處身四周皆在淒厲呼喊的環境中。

 

　　若經歷半年親身體驗後，仍堅持反對安樂死的，我服，將加入支持佢行列。

 

當一個人年輕力壯前途無限時，當然可風涼地站在道德高地反對別人安樂死。不過，只要試試換個位幾個月，你必會變成支持者！

 

　　事實，舊同學位位已經70歲，最近聚會再談安樂死，意外地全部手腳舉齊贊成。

 

我的生命，由我自己操控，難道你會容許或願意由我決定你的生死嗎？

 

　　談起這話題，正因大作家瓊瑤無法安樂死，只好選擇自行了斷，原因：「我不想聽天由命，也不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』！」是否大家都人同此心呢？

 

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