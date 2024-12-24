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24/12/2024

如何打開大富豪的夾萬？

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    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　最近，有機會與香港醫學界一對殿堂級夫婦晚餐，啟發良多。是誰？正是醫學教父與醫學教母——梁智鴻醫生及梁馮令儀醫生。丈夫為香港的手術聖刀 ，綽號「金刀梁」，太太則為香港放射科的祖師級人馬。

 

八十開外的梁智鴻，醫術高明，為人開明，人人樂於親近。更難得，全身充滿為香港而永不磨滅的熱誠之火。

 

　　兩人皆桃李滿門，訓練出千百醫生，德高望重，難得仍孜孜不倦，永不言休。

 

　　梁醫生已85歲，仍天天施手術，天天巡房，不只，最近更孭起科技大學申辦第三間醫學院校董會顧問小組領軍之職。我一睇個陣容，哈哈，對手理工大學及浸會大學可以收工矣，因為根本無得跑。

 

筆者認為，科大在「第三間醫學院大賽」中，sure win！

 

　　單單梁醫生已是大紫荊勳賢，曾任行政會議成員、醫學會會長、醫管局主席、港大校委會主席，在香港醫學界地位，無出其右。再者，其他成員還包括諾貝爾化學獎得主Roger Kornberg、哥倫比亞大學教授何大一⋯⋯如今，幾位猛人不時在凌晨（因處不同時區），聯同科技大學校長朱葉玉如開視像會議，百分百認真地打這場我認為早已必勝的仗，這種工作熱誠，真的罕見。

 

科技大學校長朱葉玉如在學術界江湖地位極高，與梁智鴻醫生雙劍合璧下，國際頂級科學家紛紛畀面。

 

　　「梁醫生，為何你有這種永不言休的『火』？」

 

　　「Luke，凡對香港有益的，我就做，終生的任務！」

 

　　「眾所周知，如今政府財赤嚴重，搞科研為重的醫學院，著實需要龐大投資，錢從何來？外間富豪願捐贈嗎？」

 

　　「願，只要你有一個清晰理念，加上給予一定榮譽（例如教學樓的命名），很多會樂意捐的！」

 

　　梁醫生重溫一個故事。當年替香港大學籌款，約見某著名精打細算、做生意鍊到盡的富豪，將發展大計、意念及目標清楚解釋，之後，富豪略一沉思，問：「需要幾大數目？」

 

　　「2億元！」梁醫生回一個最底線的捐款數字。

 

　　「你明早再來啦！」富豪送客。

 

　　翌日，當梁醫生再到富豪的辦公室時，收到的是一張4億元的支票！

 

　　「曾先生，其實香港不少大富豪極有香港的心及願意捐出巨款的，事實，佢哋不少早已撥出大筆財產準備用在有意義的事上，最佳例子是李嘉誠，問題在你如何能夠打動。因佢哋個個見多識廣、精於計算，要求的是一個鮮明理念——如何提升某一種境界，這是我多年來的經驗。」

 

李嘉誠及邵逸夫等超級富豪，極之願意向醫學界捐出巨款，但來求者必須有清晰改善人類生活質素的理念。

 

　　故此，梁醫生從不擔心資金問題，就算絕大機會勝出，也要搞出一個完美的新醫學院計劃，然後，睇住佢一步一步落實。到時，應該過了九十大壽。我看，這種孜孜不倦、熱愛生命、熱愛貢獻的精神，正是他的長春藥，絕對香港模範長者、成功人辦，但願所有消極者都能夠共他一席話，肯定會對自己的生命及存在價值，有一個啟發。

 

　　下期講講梁太用「打麻雀」訓導醫生。

 

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