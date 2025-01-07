人，是一個天使魔鬼混合體，沒有純「天使」的，也沒有純「魔鬼」的，只有輕重的比例。

每個人皆天使魔鬼混合體，只差在比例不同。

能量也一樣，沒有人是純正能量的，也沒有人是純負能量的，只是程度的分別。

正常人，總會追求真善美；追求假惡醜的變態者，只是極少數。故此，就算自己未能做到真善美，也一定喜歡接近真善美及正能量的人。這就解釋到，點解有些人，特別好人緣，有些人，係人都怕咗佢。

正能量的人，多數快樂，快樂增加免疫力，故此比較健康，而快樂又健康的人特別多朋友，於是，做任何事都比較順利，容易成功。

正能量的人，快樂健康，朋友特多，事事順利。

相反，負能量的人，比較陰沉抑鬱，直接令免疫力下降，身體多病痛，加上凡事向壞處看，自然沒有甚麼真心朋友，更沒有太多人願意接近。於是，處處碰壁，做任何事都容易失敗收場。

負能量的人極度討厭，切勿接近，若被迫接近，也要不作回應。

你是甚麼能量、快不快樂、健不健康，無人有責任及義務幫你，一切必須由自己做起。正如一個病人，首先要承認有病，肯去找醫生，尋求適當治療再服藥，才有機會痊癒。

負能量及正能量，皆有張「菜單」，大家可以逐項檢視，中正的，快下決心改變，逐項慢慢來，總會有進步，然後邁向成功。

每個人也是正負能量混合體，只差在比例大小。

以下是負能量的症狀，你有嗎？願意一項又一項地擺脫嗎？包括憂慮、馬虎、易怒、自私、消極、埋怨、狹隘、衝動、卸責、詆毁、懶惰、吝嗇、牢騷、自卑、冷漠、急躁、自大、諷刺、嫉妒、埋怨⋯⋯

其實，以上每項皆可以改的，只要你有決心真誠去做，總會有某程度的改善。

當一步步改善後，你就會發覺一項又一項的正能量，在你的身上展現開來，使到自己變成另一個人似的。

降服負能量後，正能量就會取而代之，包括無私、扶持、善良、正直、大方、感恩、熱情、好學、負責、自信、親和、積極、堅強、樂觀、友愛、和平、真誠、大體、團結、包容、誠實、主動、付出、涵養、高效⋯⋯

記著，你不需要亦不可能將百分百負能量消除，同樣不可能變成百分百變成正能量人。

努力努力再努力後，你仍會是個天使魔鬼混合體。但只要你能將「魔鬼」壓縮到最細的size，自然就可將「天使」潛質盡量釋放變大。

只要有決心改變自己的思維、態度及價值觀，將體內的「魔鬼」壓縮至最小，自會騰出空間讓「天使」壯大，心中立即充滿無窮喜悅，快樂無比。

一旦「天使」愈來愈大，你定會深深感受到變成一個健康快樂人的喜悅，亦因此出現很多真誠朋友在身邊，人緣有「戲劇性」的變化。

朋友，你願意將自己徹底改變嗎？

記著，你的態度，決定你的能量，亦直接決定你人生是成功或失敗！