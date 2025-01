特朗普將霸凌及不公義普及化

多年前,仰慕美國文化的年輕朋友,曾互傳一條片,此片大概攝於70、80年代,人人看過之後,多激發出堅決爭取正義之心火。

事實,當年全球曾出現多場爭取和平及反歧視的大型運動,包括席捲所有美國大學校園的反戰狂潮。

美國大學,一直是「社會良心」,傳播知識外,更重要是宣揚和平、正義、法治、大愛等普世價值,剛剛與特朗普的行為相反。

不知何解(其實當然大家心照!),最近,此片又再在同輩朋友中瘋傳。今天,大家都七字頭了,再看,除心存殘餘怒火,有講粗口的衝動外,實在是沒有甚麼可做(願意忠告下代切勿接受欺凌文化的,已萬幸!)。

條片講乜?正是某位教授開學第一堂,開口就針對一名學生A:「I don’t like your face, get out of my classroom, never dare to come back!」

當下,除被針對的A學生外,其他在座的也呆了,不敢張聲。A左望望、右望望,在毫無支援及面對教授強權下,無奈離開。

之後,教授緩緩開始講解:「剛才我在毫無道理下趕一位同學出課室,絕對不公,點解你哋一個都唔出聲反對?課室是講道理、求公平的地方,面對如此霸凌行為,你哋毫不支援被欺負的同學。當這種心態成為慣性後,你哋每一個都會成為犧牲品!相反,若能團結發聲起而反對我,這裏才有法治與和平。否則,弱肉強食文化氾濫,你們願意見到嗎?」

容忍不公義,就是鼓勵其滋長。

這條片,發生在70、80年代的一個美國課室。當年,美國是第一大國,號稱全球文化領導者,更自詡是世界警察,哪處有欺凌及不公義的行為,就挺身出頭撥亂反正。而美國的軟實力——傳媒、電影、藝術等,也一直影響全世界的意識形態。當年人人崇美,拍出來的電影,尤其戰爭電影,將美國軍人塑造成正義之師,總之就是「忠」的,對頭人一律是「奸」的。在一定程度上,至今仍是這樣。幸而隨著科技發展和教育普及,整體民智已比以前跨前一步,對美國霸權有更清晰的認識,不再為崇美而崇美。

不過,我輩早年在美國受教育的「曾經崇美者」,怎也想不到在有生之年,竟會出現一個完全違反美國優良文化的地痞罪犯出任總統,未上任已赤裸裸揚言要「搶嘢」,包括巴拿馬運河的控制權、丹麥屬地格陵蘭,甚至聲稱要將加拿大收歸旗下,赤裸裸的野心,毫不掩飾。

巴拿馬運河及格陵蘭,皆特朗普欲搶的,至今未見強而有力的反對聲音直斥其非。

加拿大下任總理,能有智慧與惡霸狂特周旋嗎?

可惜的是,特朗普口出狂言濫用強權,正似文首的霸凌教授,但全球竟沒任何主持公義的強力回應,更沒國家團結起來硬撼狂特。

最不堪的是歐盟,本有互相聯防條約,如今見特朗普明刀明槍欲搶丹麥屬地,竟「軟手軟腳」。如此,搶得丹麥,下個又會是歐盟哪國的領土?

著名抗爭者潘霍華經典之言

世界公義沉淪,就因特朗普一人任意橫行造成?真有點似天方夜譚。