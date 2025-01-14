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14/01/2025

特朗普將霸凌及不公義普及化

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    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　多年前，仰慕美國文化的年輕朋友，曾互傳一條片，此片大概攝於70、80年代，人人看過之後，多激發出堅決爭取正義之心火。

 

　　事實，當年全球曾出現多場爭取和平及反歧視的大型運動，包括席捲所有美國大學校園的反戰狂潮。

 

美國大學，一直是「社會良心」，傳播知識外，更重要是宣揚和平、正義、法治、大愛等普世價值，剛剛與特朗普的行為相反。

 

　　不知何解（其實當然大家心照！），最近，此片又再在同輩朋友中瘋傳。今天，大家都七字頭了，再看，除心存殘餘怒火，有講粗口的衝動外，實在是沒有甚麼可做（願意忠告下代切勿接受欺凌文化的，已萬幸！）。

 

　　條片講乜？正是某位教授開學第一堂，開口就針對一名學生A：「I don’t like your face, get out of my classroom, never dare to come back！」

 

　　當下，除被針對的A學生外，其他在座的也呆了，不敢張聲。A左望望、右望望，在毫無支援及面對教授強權下，無奈離開。

 

　　之後，教授緩緩開始講解：「剛才我在毫無道理下趕一位同學出課室，絕對不公，點解你哋一個都唔出聲反對？課室是講道理、求公平的地方，面對如此霸凌行為，你哋毫不支援被欺負的同學。當這種心態成為慣性後，你哋每一個都會成為犧牲品！相反，若能團結發聲起而反對我，這裏才有法治與和平。否則，弱肉強食文化氾濫，你們願意見到嗎？」

 

容忍不公義，就是鼓勵其滋長。

 

　　這條片，發生在70、80年代的一個美國課室。當年，美國是第一大國，號稱全球文化領導者，更自詡是世界警察，哪處有欺凌及不公義的行為，就挺身出頭撥亂反正。而美國的軟實力——傳媒、電影、藝術等，也一直影響全世界的意識形態。當年人人崇美，拍出來的電影，尤其戰爭電影，將美國軍人塑造成正義之師，總之就是「忠」的，對頭人一律是「奸」的。在一定程度上，至今仍是這樣。幸而隨著科技發展和教育普及，整體民智已比以前跨前一步，對美國霸權有更清晰的認識，不再為崇美而崇美。

 

　　不過，我輩早年在美國受教育的「曾經崇美者」，怎也想不到在有生之年，竟會出現一個完全違反美國優良文化的地痞罪犯出任總統，未上任已赤裸裸揚言要「搶嘢」，包括巴拿馬運河的控制權、丹麥屬地格陵蘭，甚至聲稱要將加拿大收歸旗下，赤裸裸的野心，毫不掩飾。　　

 

巴拿馬運河及格陵蘭，皆特朗普欲搶的，至今未見強而有力的反對聲音直斥其非。

 

加拿大下任總理，能有智慧與惡霸狂特周旋嗎？

 

　　可惜的是，特朗普口出狂言濫用強權，正似文首的霸凌教授，但全球竟沒任何主持公義的強力回應，更沒國家團結起來硬撼狂特。

 

　　最不堪的是歐盟，本有互相聯防條約，如今見特朗普明刀明槍欲搶丹麥屬地，竟「軟手軟腳」。如此，搶得丹麥，下個又會是歐盟哪國的領土？

 

著名抗爭者潘霍華經典之言

 

　　世界公義沉淪，就因特朗普一人任意橫行造成？真有點似天方夜譚。

 

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