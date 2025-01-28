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28/01/2025

使乜鬼成日睇醫生？

#退休 #理財 #快樂退休 #健康
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　從事傳媒N咁多年，最大得著，為任何一類人物都會認識（不等於是朋友），有的擦身而過，有的則種下交情，經常見面，樂趣多多。

 

　　能與小弟相交的，總有一定的幽默感。

 

　　例如有一種，經常揚言——千祈咪幫襯我！邊類專業人士出此言？簡單，主要兩種，正是大狀與醫生，因凡搵佢哋，無好嘢。

 

兩類專業人士，大家最好一生不用幫襯——大狀與醫生。

 

　　另一種，切勿在我工作地方見到你。唔使畀貼士你都應猜到，正是紀律部隊，包括警隊、懲教、消防、廉記⋯⋯仲有一種人物，是法官，凡上法庭，邊會係好嘢？

 

幾類老友辦公地方，你最好一世唔使去——監獄、罪案現場及法庭。

 

　　昨晚飯聚，又有齊以上人物齊齊搞笑，當中T醫生有備而來，揸住大疊影印紙：「各位兄弟，一人一張，貼在辦公室或床頭，日日唸一次，再切切實實做，你必定可以減長藥，兼且唔使食埋啲古靈精怪又唔知work唔work嘅補充劑嘞。」

 

　　嘩，講到咁犀利，大家當然第一時間乜都唔講唔做，停一停睇一睇。

 

　　咦，個標題好吸引——十大最好的「免費醫生」，睇真啲，全部不是甚麼人物，而是人人可以做，但十之八九難以完全做到的行為、習慣及思想。點解？因人乃情緒動物，充滿人性光明面與黑暗面，正是天使魔鬼混合體也。

 

　　T醫生笑笑口：「講出嚟，肯定盡倒同業甚至我自己米，但真㗎，大家就算做唔足十樣，若能做到七、八樣，健康及免疫力已可大大改善，若十項全能又持之以恒的話，真係⋯⋯（大大聲講）使乜鬼睇醫生吖！」

 

　　十大最好的「免費醫生」正是：（一）勤運動；（二）曬太陽；（三）睡得好；（四）想得開，心胸廣；（五）慢慢咀嚼，慢慢消化；（六）尋找快樂之道；（七）多喝水；（八）習慣由心而出的微笑；（九）由衷讚美別人；（十）切忌執著，學習並實行放下。

 

結識十大「免費醫生」之後，必定要持續相交，如此，將會得到終身幸福。

 

　　十大「免費醫生」，不能靠別人介紹，只可自己尋找，若願意而有所堅持，一定成功。而「醫生」與「醫生」之間，也環環相扣，一定要做到A，才會有B。

 

　　例如睡得好，對很多人來說並不易，因為正是心中有很多事，放不下、想不開；例如孭起超過自己能負荷的工作或經濟壓力；例如日日夜夜只掛住搵錢、應酬甚或花天酒地，而不運動、不曬太陽；又例如妒忌成性，如此，當然不會見人就真誠微笑，更不會由衷欣賞及讚美別人。人若不停被魔性困擾，又怎會快樂？

 

　　見到「免費醫生」，必須自己主動，可以多參加宗教團體、義工組織，又或沒有利益衝突的體育會、歌詠團、興趣小組⋯⋯並提醒自己，凡令自己無法接近「免費醫生」的行為及思想，就決絕地甩掉。有志者事竟成，試吓啦！

 

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