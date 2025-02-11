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11/02/2025

自然老VS膠面老

#退休 #理財 #快樂退休 #整容
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　談整容，談膠面，一定會觸動不少人的避忌。點解？因無乜邊個整完容變膠面後，想人知道佢有做過手腳。故此，一大群人聚會，尤其有陌生人士在場，最好避免將話題觸及整容或膠面。

 

網上整容失敗個案及圖片多不勝數，這個，已經是最沒殺傷力的了。

 

　　不過，就算唔講，但見慣一個藝人，尤其男的，若已經幾十年，必完全見證佢面容的變化，喂，突然有一日，竟然一副硬膠面孔出現螢幕，看到時怎也會打個突，然後靜靜問句：「搞乜呢？」

 

　　每次入戲院，正場播放前，例必有位明星警告，切勿偷拍，因屬刑事，兼會摧毁影業。說時正義凜然，非常有說服力。

 

　　這條片，拍咗不足十年，場場不停播，早已深入民心。只是⋯⋯播完開正場，若主角又係佢時，就會發覺⋯⋯⋯⋯點解有呢個決定？

 

　　自然老與硬膠老，早已在不少圈子私底下討論。因硬膠面日比日多，證明不少人拒絕接受正常地慢慢老去，改而希望將皮膚皺紋用整容科技將其消失，令面部freeze。但頸部及手部皮膚又如何？也會變鬆變殘的呀，如此，即會有點怪怪的，而這個怪怪的，隨著一個人再老下去，將更嚴重化。

 

　　多年前，某人的一句話，如雷轟頂，正是The Body Shop創辦人Anita Roddick公開表示，從不靠整容及化妝品，只接受優雅地老去及保護皮膚。佢強而有力咁話：「若你不想有皺紋，就應該由零開始不要快樂地笑！」(If you didn’t want to get wrinkles , you should have stopped smiling years ago!)

 

The Body Shop創辦人Anita Roddick清楚指出，有皺紋是正常不過的變化，搞三搞四以為可以令其不出現者，儍儍哋！

 

　　香港電影電視圈中有哪幾個男藝人近年突然變膠面，當然無謂開名，私隱也，但願意接受自然老的，倒可提一提，表表者為林子祥及胡楓。佢倆如今亮相螢幕，是否仍令人看得舒服又自然呢！

 

林子祥及胡楓的自然老，令人看得舒服。

 

　　今次想起這主題，因最近睇咗兩套有層次有境界的電影，一為《隔壁的房間》(The Room Next Door)及《完美物質》(The Substance)。

 

　　兩套片由三位拍了幾十年電影的影后級女星擔演，全皆六十開外，分別為蒂達史雲頓(Tilda Swinton)、茱莉安摩亞(Julianne Moore)及狄美摩亞(Demi Moore)。

 

　　頭兩位，正是優雅又自然老去的代表人物。在《隔壁》中，無論遠鏡近鏡、有化妝無化妝，皆見日月留痕，但令人看得異常舒服，因佢哋接受天然變化的自己。

 

蒂達史雲頓及茱莉安摩亞接受自然地老去，非常順眼。

 

　　相反，狄美摩亞又如何？不能騙任何人，在《完美》中，佢完全豁出去，經常不化妝甚至三點盡露，觀眾就可非常清楚，佢由頭到腳，有多少整過的痕跡。

 

迪美摩亞不斷整呀整，結果青春與佢嘅距離愈搞愈遠。

 

　　當然，一切都是Demi的選擇。但作為觀眾，付費入場，除看到明顯分別外，總會有Anita Roddick的感覺：人，還是自自然然地老去更好，順天而行，永遠較好看。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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