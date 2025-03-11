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11/03/2025

Don’t play God，後果堪虞！

#退休 #理財 #快樂退休 #腎上腺素 #特朗普 #張學友 #演唱會
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　今日標題的「play」，當然不是玩，誰敢玩上帝？而是解作「扮演」。

 

　　其實，根本沒有人能扮演上帝，因上帝是全知全能。

 

上帝全知全能，誰也切勿幻想能接近之。

 

　　Play God，正是幻想自己是神，乜都得，乜都掂。一個人慢慢變「神」的原因，正是主觀加客觀形勢配合，令當事人失去了基本警覺，不再反省自己的極限，意圖衝破一切。其實，這是一種失控。這種失控情況出現，絕大多數除主角外，也由身邊的一群利益相關者推波助瀾形成。佢哋不單為自己利益，也為討主子歡心，故刻意齊心鋪出「成神」之路。能相反地協助老細懸崖勒馬者，絕無僅有。

 

狂特日比日「神化」，天天向世人下這樣那樣的指令。

 

　　當今國際上最鮮明例子，當然為美國總統特朗普，如今丁友已經去到目空一切的地步，嚴重欠缺制衡，愈玩愈high，自然也愈來愈過火，再加上一個比佢更瘋狂的Elon Musk在身邊煽風點火，而副總統萬斯也是野心勃勃之輩。這個鐵三角，由特朗普帶頭play God，小弟純看戲心態，好有興趣知這個狂人鐵三角會將美國甚至世界推到甚麼境界。

 

這個「神化三人組」，會將美國及全球推向甚麼危險境界呢？

 

　　另一個，小弟近兩年暗暗替佢擔心的，正是張學友。雖然人人稱佢為歌神，但其實佢只是普通人一個，並非鐵甲萬能俠。

 

　　張學友唱得，兼且，門票永遠賣得。這正正是造就到身邊不少利益相關之輩，視佢為搖錢樹，鼓勵佢唱呀唱，日日唱，月月唱，年年唱。近月，更慌死佢唔冧，在宣傳上，力谷這位歌神風風光光創出華人演唱會紀錄，衝破第1000場。

 

學友破1000場紀錄，固然值得恭喜，但也替佢以為自己是超人而擔心。

  

　　大家可知，一個人，超過60歲，就算你比別人更具超級天生異稟，但晚晚4個鐘頭又唱又跳，需要付出幾多能量？損耗幾多腎上腺素？

 

　　唔識？搵幾本介紹Adrenaline Fatique（腎上腺素枯竭）的書睇睇，就知後果可以幾大。

 

一個人不斷透支腎上腺素，最終結局是「冧檔」。

 

　　通常，一個鐵人在倒下前，必有不少身體發出訊號，這個，學友應該最清楚。其實，兩年前佢已曾在舞台上倒下，也曾因健康問題取消九場演唱會，很明顯，2023年的一連串「紅燈」，已是很明顯的警告。

 

學友早前在舞台倒下，或許已經是個警號。

 

　　任何表演者，都會很愛舞台，很愛掌聲，如政壇人物，必定很愛權位，因這就是佢哋的「存在價值」，無咗，比死更難受。

 

　　不過，我也於本欄早幾期指出，世事，總有about time的，當「係時候」到來，你不肯離開而要「被離開」時，情況必定更痛苦。

 

學友早前到廣州，狀況已經明顯好唔妥，it’s about time to unwind了。

 

　　張學友能否破完紀錄又再破紀錄咁唱下去，唔知，但佢自己及歌迷，實在不應殘忍到迫佢最終唱到倒下一刻啩？

 

　　適可而止，起碼調節演出場數，don’t play God！

 

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