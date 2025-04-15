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15/04/2025

自己「地獄」自己破

#快樂退休 #退休錦囊 #退休 #理財 #破・地獄 #移民 #美國升學 #廣播界 #加拿大 #情緒病 #電影
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　個人認為應屬史上最佳港產片（有無人可提供邊套好過佢？）的《破・地獄》，點解可以票房紀錄破完又破，長做不落畫？正因不少觀眾似我咁，睇完一次又一次。

 

個人認為，《破・地獄》是歷來最佳的港產片。

 

　　第一次睇，觀賞全片布局及其傳遞的信息；第二次睇，開始細味每個角色的「地獄」，怎樣而來，怎樣而破，極具思考性與啟發性。

 

　　事實，每個人都有其「地獄」，成因各異，要破，最終必須由自己動手才會成功。

 

每個人都有「地獄」，每個人都只能自己破。

 

　　每個人的一生，必會經歷大大小小「地獄」，自己唔識破，可以坦誠求教智者高人，肯定有出路，切勿自甘在「地獄」中痛苦一生。

 

不懂怎樣破自己的「地獄」，可誠心請教智者，一定有高人願意幫你。

 

　　小弟當然也有大大小小的「地獄」。

 

　　香港教育制度，當年只分文科理科，想會考及格獲取優異成績報讀港大或中大（當年只有兩間大學），必須文科或理科出眾，才有機會。但人講天份，我正是老一輩揶揄人「Z坑關刀」一類，即「文」又唔得（揸住本英國文學書已手震），「武」又唔得（天生對數字一嚿雲，物理化學佢識我，我唔識佢，餐餐肥佬！），點搞？

 

憑做黑巿勞工賺錢，終令我「破地獄」，在美國四線大學畢業，再回港與港大中大精英在同一跑道分高下。

 

　　假若中學有「講嘢系」又或「亂作系」，我一定跑贏晒攞A，但弊在無。於是，陷入人生第一個前路茫茫的「地獄」。

 

　　幸而，想入大學，仍有一線生機——遠赴美國入讀四線大學（當地大學多如天上星星），於是懇求老父賜予單程旅費，隻身赴美國偷偷做黑工賺學費，自己供自己。

 

　　就如此，破了第一個「地獄」，發覺美國學科之多，如何刁鑽細微都有，都可頒學位。於是，我就成為四線大學「講嘢系」(Speech Major)的榮譽畢業生，攞住個身份，就可以回港與港大中大尖子在同一跑道起跑競賽。

 

　　我的第二個「地獄」，正是80年代下錯決定——人移民我又移民，完全無搞清楚移民到底是甚麼一回事。「大鑊鳥」！去到加拿大才知：（一）自己根本不關心加拿大一切，由民生到經濟政治皆無興趣，全無歸屬感；（二）對當地一切制度，尤其稅制，無法接受，因相當「共產」也；（三）經營餐館及旅館生意，絕非我杯茶，不是強項，日日太陽出捱到太陽落，度日如年；（四）冰天雪地之下，內心似困愁城，急速消瘦搞出情緒病，苦不堪言。

 

錯誤地移民是我第二個「地獄」，令我深陷抑鬱，終決定放棄一切回港由零再開始，「地獄」才得破。

 

　　這個「地獄」，點破？移民前放棄了香港的高薪工作及自住物業，若食回頭草回流香港，首先變失業，再者，需搵地方棲身，更要承認「移錯民」，這決定其實也不易。

 

　　思前想後，當時只30歲，難道就在「地獄」困下去，抑鬱又埋沒天份之下過一生？當機立斷，破！頭也不回上機飛港由零開始找工作，無牀，就瞓地下！

 

　　有了破釜沉舟的決心後，回流再次奮力飛身「插」入廣播界，「地獄」就很快破了。曾失去心愛的工作而復得，形態、心情及表現，簡直是猛虎出，這「隻」正是80年代後期突然空降香港電台的「工作狂」曾智華！

 

脫離「地獄」回流歸港，再加入廣播界，就似餓透的猛虎出柙，只一條心瘋狂地工作。

 

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