辣手對付Haters

基本智慧：人怕出名豬怕肥、樹大招風、食得鹹魚抵得渴⋯⋯

都是一個簡單道理——做人要食「全餐」，唔可以只食喜歡的，拒絕不喜歡或難食的。

這個道理，初入演藝圈的年輕人，好難理解，故此，當萬千寵愛在一身時，就會飄上天，快樂無比，直至有一天紅起來，就會因種種原因遭同行/同事妒忌、對家打擊⋯⋯又或有Haters純粹小器睇你唔順眼，作出種種攻擊，有理或無理，輕手或重手。

網上留言板滿布討厭的Haters，不敢現真身，只似魔鬼般不停發放負能量，必須辣手見一個block一個！(Shutterstock)

今日講起這話題，因最近「萬千寵愛在一身」的姜濤突被老前輩炮轟，食正無妄之災。幸而，出道已幾年的濤仔，開始有點功力，加上後面的智者教如何回應，才得體地將問題解決。

樹大當然招風，這是天然定律，做得當紅藝人，背脊怎不被射幾百支來自各種原因的箭？

看台公論，整體是姜濤全勝；發炮的前輩，冷靜下來計較自己公眾形象是加分或是減分，相信心裏有數。

「姜濤vs王晶」事件，早令觀眾對兩人的公信力及公眾形象下了鮮明的判斷。

小弟早年管理香港電台第二台，正正要經常心理輔導年輕同事。佢哋絕大部分從未有準備會無情情受攻擊，故此，一旦被人在媒介（報章、雜誌、電視、電台）批評，又或收到投訴後，十之八九會手足無措，士氣低沉。

遇到這種情況，我就要拆解及教育。拆解是教佢哋分析點解自己會被批評，是真的做得差，或是純別人的言論自由，當然，更可能是在冒起時，受敵對機構攻擊抹黑。總之，江湖生態中，甚麼也可能發生，知道原因而唔上心，你的功力已增長一半。

另外，當然不能任人魚肉，適當時候，也要高調反擊對手——唔好恰我，請你過主，搵食行遠啲。即如近月的特朗普，你怕佢，就食硬你，當你鷓鴣咁撳。但若你自己有足夠實力，就可採取中國式回應——睬你都傻，我唔會撩你，但我絕唔會怕你。

早年小弟試過被「友台」的大聲公朝朝高調抹黑，但香港電台素來強調台有台格，絕不容主持與對手打爛仔交。咁點？

對方日日發炮，當然有自己的「議程」(Agenda)，而呢類人，必定有大量利害衝突操作唔見得光。咁就易，先傳話畀對方，你再玩我，我一定玩殘番你，因手頭已有你ABCD料。

結果邊個縮？你話呢？

我也曾被「友台」的大聲惡人日日放箭抹黑，容忍及害怕並沒有用，最佳方法是找出佢死穴再一劍封喉。

另外，對付網上Haters，小弟亦有一套，非常簡單——鎖戶。

一般網友誤會個個版主都好緊張粉絲數目，所以，不時揚言你唔做乜乜物物我就unfriend你。

不少老友問點搞，其實易，又係睇邊個著緊啲。物以類聚人以群居，呢類咁無品之人，黐埋嚟都影響我社交平台形象。所以，凡粗口爛舌或宣揚偏激政治觀者，一律即鎖！

社交平台對付Haters很易，輕輕一按Block掣已可。我的經驗，愈block得多Haters，愈多優質粉絲入組。(Shutterstock)

就此，8年過去，12萬Followers中，一個都不會講粗口，也絕少撩交打撩交嗌，奇景。

處理Haters，必須辣手！