屬於商界嘅老友，語重心長拉我講：「碌Sir，香港經濟，尤其零售業，已進入一個不正常時期，不少營商者面對前所未見的困境，孭到周身數而睇唔到前景。呢種情況下，平時忠忠直直者都會出歪念，個別視操守為無物㗎。你咁多粉絲，可提點佢哋，勿存太多各式銷售券。另外，亦唔好貪便宜，預購太多八、九折禮券，今時唔同往日呀！」

以折扣價購買大量禮券，為不少消費者的習慣。

正常日子，個個商業集團都會大力推銷禮券及消費券，從幾十年前開始的月餅券、年糕券，到近年的超市禮券、美容護膚健身按摩集團折扣券⋯⋯

銷售呢啲券，本來是win-win的，消費者既然要買貨物或服務，雖然預繳，但可打八至九折，慳一成至兩成，好著數；而商業集團更正，先收大量現金，可以轉到銀行生息又或先作找欠債用，令資金周轉更寬鬆。

消委會多次忠告大家，部分消費券暗藏陷阱。

另外，某工商系教授老友也曾告知：「碌Sir，我哋長年的追蹤調查，希望得知持有禮券或消費券者，有幾多成會真正行使，結果，大發現！原來只有七成會真正用。換句話講，發行的集團，就算用八至九折價錢出售禮券，仍有一至兩成純利乜都唔使做就從天而降，故此，近年個個商業機構都會設預繳打折制，此乃精明策略。」

「教授，點解消費者有禮券都唔用呢？」

「幾個原因，（一）唔見咗：絕少人會非常謹慎處理及收藏，反正銀碼不大，自然掉以輕心，左放右放，無咗算數；（二）唔記得用，到記得時，經已過期；（三）視時間就是金錢者，根本唔用，例如朋友送的餅券糕券，需舟車勞頓搭車花時間去攞，不如放棄；（四）無耐性：呢種情況，最多發生在健身集團或美容集團，客人買入消費券後，或無恒心健身，或覺得美容服務麻麻，寧願自動放棄。」

調查發現，各類消費券真正被落實行使的，只約七成。

講來講去，任何做生意的集團，必定捉客仔入會，綁住佢哋「先使未來錢」買消費券。

各大商場皆利用贈券谷營業額，消費者必須先看清行使細節。

講番今日標題，點解我老友要忠告大家「保護自己，減持各式禮券」呢？

其實，大家略略關心新聞，必知過去一年，各行各業皆有名店突然拉閘，近的有海皇粥店、仁匯醫務集團，遠的當然更有幾間美容集團、健身集團、西餅麵包集團⋯⋯以至歷史悠久的建築集團，皆紛紛因不同原因倒閉。

知名的海皇粥店及凱施餅店突結業，只屬大時勢的冰山一角現象。

在這種兵荒馬亂情況下，不排除有人趁勢人執我又執，博大霧撇爛帳，尤其是幾年前借下大額無抵押貸款的。

街舖執吓一間，執吓又多間，已成一個勢，暫未見到個底，意即，大家手上的禮券及消費券，極有可能變廢紙。

當然，大型超市集團具有雄厚背景，暫未須擔憂。但其他的又如何？還請自己執生！