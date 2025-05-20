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20/05/2025

人生是不停抉擇的旅程

#抉擇 #退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #人生 #欲望 #夢想
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　童年時，經常被長輩噴：「你有無照鏡呀？你係乜嘢新鮮蘿蔔皮呀？」

 

　　意即乜？意即——你妄想！咁嘅條件想得到乜乜物物？想要，就唔該先努力建立基礎，有足夠實力才講，咪乜料都無就發夢。

 

　　當然，你會話：「發吓夢唔畀咩！」

 

　　當然得，發夢係自由。但當你只是打工仔就想住半山區，只能負擔兩餸飯就要求去五星酒店開餐，一副貓樣無財又無才就想大量美女仰慕，有無過分咗啲？

 

　　無人話你最終唔得，但萬丈高樓從地起，乜料都無就怨這怨那，怨唔好運又怨社會不公平，咁，你有機會夢想成真就扑我個頭。你應該做的，是咬咬牙，用盡全身功力去爭取完成夢想的條件，而非老奉要有乜乜物物。

 

　　10年前，有對年輕醫生夫婦去電「烽煙」節目，呻兩夫婦做政府醫生都買唔起太古城。

 

　　立時群情洶湧，當然，小部分附和，話500呎樓過千萬，離晒譜；但更多，是揶揄——為乜你一定要住太古城？乜沙田屯門天水圍唔得嘅咩？如今你無晒選擇咩？人上人喇喎！

 

人生，就是一個不停抉擇的旅程。

 

　　最近，又有一對月入18萬夫婦呻無法供個仔去英國讀帝國學院，因每月皮費要8萬幾。

 

　　理所當然，又係立即惹來極大反彈，總的批評——乜你個仔一定要讀帝國學院嘅咩？我夠想仔女都去啦，最好牛津哈佛㖭！咁大個人，先唔知乜叫限米煮限飯？有成18萬月薪，一切抉擇都係自己嘅，點解唔賣咗層樓畀仔讀書？

 

　　當然，更多指能入帝國學院嘅水平，必定能入香港大學或中文大學，兩間皆在世界排名前列，只要個仔選擇「屈就」，不單學費平大截、有政府津貼，更可邊做兼職邊讀，父母使乜擔心經濟？

 

當你負擔不起世界排名前十的帝國學院（上），改讀排名十七的香港大學（下）可也，限米煮限飯，並沒有人欠你！

 

　　講來講去，都係個人的抉擇，無乜啱唔啱，有咁大個頭先戴咁大頂帽，無謂走去猛喊博同情。

 

無咁大個頭唔好戴咁大頂帽、限米煮限飯，本屬小學生智慧。

 

　　正所謂食得鹹魚抵得渴，打甩門牙和血吞，一切皆成年人的取捨，不怨天，不尤人，做個大丈夫啦！

 

　　N年前蔡瀾已多次宣揚一種「使死咩？」價值觀。某年，香港正值禽流感，無雞食，不少人打電話去電台嗌慘，扮大喊十，好似天跌落嚟咁款。

 

禽流感的日子暫時無雞食，也有人變大喊十。

 

　　小弟問蔡生點睇，佢絕不同情喊苦者，反罵：「家吓使死咩？無雞食可以食鵝鴨魚豬牛羊，再唔係食豆腐蔬菜麵條麵包都隨時得，為乜無雞食好似天冧咁？心態認真多餘。」

 

蔡瀾看透人生的抉擇，無雞食就食豬牛羊魚蝦蟹米麵菜豆腐生果，喊乜啫？邊個保證你一定有雞食？

 

　　我絕對認同蔡老兄睇法，成年人，當然好多欲望，但無人有義務替你完成。一係自己搞掂佢，一係接受另類選擇。

 

　　人生，就是一個不停抉擇的過程。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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