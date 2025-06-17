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17/06/2025

退休安居的選擇

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #移民回流 #珠海 #大灣區 #檳城
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　人生，不同階段會關注不同話題。

 

　　十幾廿歲當然研究入大學讀乜，去邊處或邊間升學；廿幾歲則思考入邊行，追乜類型女仔；30幾就開始在職場認真搏命，準備成家立室；40幾歲應已定性，升到中或中高層，講究生活質素及尋求經濟穩定；50幾歲，人生行咗過半，必須認真理財，望能財務自由，以免晚年坎坷；60幾歲，趁清醒，為晚年一切作部署，認真落實「退休三寶」——遺囑、預設醫療指示及持久授權書。三寶非常重要，因當你步入隨時拜拜的年齡層時，為自己、為家人，必須做足免留後患的準備。70幾歲時，若能行得走得食得飲得，就要天天感謝上天，並多與老友見面，享受見多一次賺多一次的樂趣。

 

人生，是個不斷抉擇的過程。

 

　　我輩老友，全部70開外，不少移民多年者在思考落葉歸根，決定回流，但有一困擾，為在美加澳住慣大屋，若回來困在三幾百呎單位，會頂唔順兼好無癮。

 

香港人，曾經、正在或準備移民的，數以十萬計，當中的喜怒哀樂故事，也以千萬計。

 

移民數十年後，決定落葉歸根的長者，人數不斷增長中。(Envato)

  

　　有一位「精明Y」的做法，大家可以參考。Y哥移民澳洲30年，對住在「鬼佬地方」有啲厭倦，到底是香港長大，故早早研究點回流。

 

　　「碌Sir，我5年前已開始思考，當時揸住千幾萬，退休後搣吓搣吓，到接近1000萬時，等於見到『紅線』，必須決定點活下去。舊年初返嚟睇香港市道，再到大灣區一轉，終於落咗決定。」

 

　　Y哥的決定，正是到珠海先享受幾年。近年內地樓價冧到殘，佢就在珠海九洲港碼頭旁，睇中一個臨海靚單位，1500呎，有齊傢俬。

 

　　趁平買咗佢？唔係喎，係租！

 

這類豪宅，珠海多的是，回流退休長者歎世界最佳選擇，但只宜租不宜買。

 

　　「真係正㗎，大露台望海，5分鐘行到碼頭，如今無乜人坐船，要回港，舒舒服服一小時搞掂。呢種質素單位，在香港，無5萬至7萬月租唔使諗。但珠海呢？9000人仔，我一嘢畀足一年租。每周住5日，請個鐘點工人打理。」

  

選住珠海九州港碼頭附近，回港只需70分鐘，人流稀疏，十分舒服。

  

　　Y哥另趁香港樓價跌，在新界買咗個小單位，以便回來與老友飯聚完有個竇。

 

　　Y哥計計體力，應該可自己照顧自己多5年，然後，入住大灣區的豪華長者中心。佢走遍珠海、中山、順德，發覺不少又新又設備完善，地方寬敞，絕對無香港的老人院般恐怖。兼且，睇趨勢，會有愈來愈多先進新穎長者中心在大灣區出現，到時，可以住吓呢度住吓嗰度。計計支出，離世前應該仍有幾百萬安全錢。

 

　　若你對內地生活抗拒，又可參考小弟另一前同事C哥的方式。佢8年前將香港物業賣出（仍好價！），揸住1500萬移居馬來西亞檳城，買咗兩個1500呎望海單位打通，600幾萬，大裝修後變個人樂園，有齊Band房、影音房、按摩浴池⋯⋯附近住有不少前公務員，可以互相照應。

 

退休定居選擇，檳城也很理想，講廣東話，食廣東菜，消費便宜，也近香港。

  

　　C哥買足500萬政府年金，月月「出糧」近3萬至離世，這個數，在當地已可過豪華生活。另外，仍有幾百萬餘錢，全買公用股及政府債券。

 

　　如此，C哥就可以生活無憂，日日對住個海洋歎紅酒放聲高唱嘞。

 

我個人決定，甚麼地方也不移居，只終生留港。

 

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