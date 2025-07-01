半世紀以來香港人心目中的四大才子：金庸、黃霑、倪匡、蔡瀾，終於全部上天堂了。

香港人公認的四大才子，天堂再會。

我何其有幸，也曾與四位前輩交往（絕不敢稱是朋友！），肯定佢哋是心術超正的君子（老友，個別「才子」心術未必正㗎！），兼且，全部願意提攜後輩，也有着頑童性格，古靈精怪愛玩，故此，與之相交，絕不會悶，吃喝玩樂之外，也得到頗多人生啟發。

80年代時，我也曾與四大才子交往，佩服位位的才情與胸襟，真君子也。

其實，四位皆是哲學家，想領略？易，找佢哋經典作品重溫啦，肯定令你心靈滿滿。

四位看似嬉戲人生（金庸私下非常幽默），其實，對工作對事業百分之一千認真，絕不苟且。

例如蔡瀾，約任何人，也例必準時，多會早到。佢曾教小弟：「這是對人的起碼尊重！約定地方，早點到，可四圍逛逛，可悠閒歎杯茶，心情鬆弛愉快，如此，約會就有一個良好開始，尤其談合作，成功機會高得多！」

蔡瀾喜歡輕鬆說笑，但對守時與守信，絕對執著，乃小弟榜樣。

對生命長短，位位早豁出去，倪匡有句名言：「我絕對唔怕死，只怕痛。」

另外，蔡瀾與倪匡生前有同一意願，死後絕對不要任何殯儀或追悼儀式，總之，要消失就消失。年前倪匡如是，今次蔡瀾也如是，火化後才將消息公告。

這個方式，小弟很喜歡，亦會採納，因凡到殯儀館聽人哭哭啼啼，頗感不安。如今科技先進，要「再見」一個人，大把相片及錄影可以重溫，且多是最美好的一面，相比睡在棺材內供瞻仰遺容，化到紙公仔款咁難看，實在絕無必要，亦會留下不太理想的記憶。

蔡瀾與倪匡對自己的離世設計得一模一樣，話消失就消失，謝絕任何儀式。我也決定如此。

昨晚與老友傾開四位，大家互問，若要相比，哪一位最被香港市民懷念呢？當然，位位會長活港人心中，但若要數最受懷念最不捨的，應是黃霑。霑叔著名放蕩不羈，但佢留下的歌詞及曾為香港人帶來的歡樂，沒有人會忘懷。故此，當年政府大球場的追悼會，萬人空巷，全部自發到場，我有幸當時是一分子，沒有悲傷，只有感謝，感謝上天曾賜給這個小島一位曠世奇才，透過歌詞，以簡淺的哲學啟迪人生，也令人更能體會甚麼是香港情。

四位的才華爆發於香港最自由、最奔放、創作空間最澎湃的年代，故能盡展所長，透過文字及歌聲，將香港軟實力帶到一個極高層次。

今天，不少港人日怨夜怨一切已經不再了，因昔日的自由大幅消失了，很多人和事也不再有趣了，故此悶悶不樂。

我的看法，生命本來就不是平坦大道，也沒有人承諾過甚麼玫瑰園，心態應是煮到埋嚟就食，勇於面對，怨天怨地改變不了現實，只會傷身傷心。

記住，快樂時，要快樂！境由心生，將眼光放遠點，多接受新事物、認識新朋友。

蔡瀾早早看化，忠告大家：（一）境由心生，勿靠任何人！你認為快樂就快樂、痛苦就痛苦，神仙也幫不了你；（二）太快決定命運（自己及香港？），以後漫長日子怎麼過？快把眼光放遠點，多認識新朋友、新事物吧！