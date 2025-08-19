  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下政政經經市場最熱點一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

19/08/2025

政治領袖大編班

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #特朗普 #普京 #習近平 #俄羅斯 #美國 #中國 #歐盟 #歐元 #烏克蘭 #馮德萊恩 #賴清德 #小馬可斯 #佩通坦
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　馬可以編班，其實，政治領導人也可以編班。馬，一如英超，基本上只可與同一班次的馬競逐，否則質素差太遠，無得跑，實力低的必鋪鋪食塵。

 

競賽馬以質素分班，其實政治領導人也一樣！

  

　　不過，代表國家的元首則難如此。基於外交禮節，不能擺明分班，只能在枱底分，以免中美俄大國元首要陪國家仔領導開會及晚宴。

 

當今全球最頂尖的三匹「馬王」

 

　　上周美俄元首會面，根本無嘢睇，因佢哋連記者問題都唔答，但有不少跡象可簡單分析。例如，呢次接觸，雙方誠意不深，純試探性質，故無乜料到，只禮節性見見面，故兩個幾小時就散會，堅嘢留番下一次傾。

 

　　其實，你係特朗普或普京，都唔會咁快講掂數，因各有自己的利益，也有共同的利益。

 

　　好多人唔知，美俄多年來看似打生打死，其實，兩者皆有個共同潛議程(hidden agenda)，就是弱化歐盟。俄國想如此，非常正路，因涉及國家安全。歐洲強大，再加北約，即日日針住我，等於如芒在背，當然誓要拔之。

 

　　美國又如何？國家最高利益及第一目標，就是永世做全球霸主，絕不容許第二勢力出現及接近。

 

　　歐洲各國結盟前，美國一萬個放心，不過，自從多國組成歐盟，再有埋歐元後，咁就唔同晒。美國必須玩殘歐元，以免佢影響美元獨一無二地位；另外，也絕不容許歐盟變強大軍事力量。

 

兩人會面無歐盟份，因有共同政治目標——弱化歐盟。

  

　　點做？正是利用任何機會分化歐洲各國，弱化歐盟（故必定支持英國脫勾），再用盡明招陰招搞到歐元永無機會接近美元地位。國家利益當前，出招可以極狠，兼無所不用其極。

 

　　今次美國擺明飛起歐盟在俄烏和談的角色——舞台只有我倆大佬，你無份！

 

　　小弟實在難明點解歐盟各國會吞得落被美俄當無到。

 

　　縱觀全球格局，仍是美國定調，玩唔死你就受埋你玩。俄國有核武，背後有北韓，開戰未驚過，對身嬌肉貴的美國佬嚟講，得罪不起，既然可借佢玩謝歐盟，好，就齊齊跑一班大賽。

 

設計對白：「我哋一於拖長嚟玩，一方面霸住個世界舞台中央位置，另一方面，慢慢將烏克蘭寶貴資源逐一掠奪！」

   

　　另外，當然不能不預埋中國，因今時今日中國的經濟、科技及軍事實力，已非比尋常，完全唔使靠美俄，已經可高速發展。中國態度鮮明——絕對無興趣亦自知做唔到全球一哥，但老友，你唔好恰我，我唔想打，但我唔怕打。

 

　　呢個鮮明態度，美國也是惹不起，可以做的，是全方位盡量「卡脖子」，卡幾多及卡幾盡，計過數就去馬，但絕對唔會與中國反面攬炒。

 

　　在可見的日子，世界格局跑一班的，只有三匹馬。其他，只可編入二三四五班。

 

國際舞台上三個質素最低班的政治領袖，分別為（上至下）賴清德、小馬可斯及佩通坦。

  

　　歐盟代表馮德萊恩，只屬四班馬，唔換，整個歐洲強不起來。另外又有兩隻五班垃圾馬，正是台灣的賴清德及菲律賓的小馬可斯，唔換人，台菲只會沉下去。

 

　　另外最無眼睇為編唔到班的BB馬——泰國的佩通坦，完全唔識跑，肯定次次被玩殘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

我要回應
更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #特朗普 #普京 #習近平 #俄羅斯 #美國 #中國 #歐盟 #歐元 #烏克蘭 #馮德萊恩 #賴清德 #小馬可斯 #佩通坦
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台民眾從親美、疑美，走向仇美

19/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk