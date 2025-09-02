  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下政政經經市場最熱點一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

02/09/2025

一年一度政府曲線派錢畀長者

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #銀色債券
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周二，小弟在《經濟日報》專欄〈肥碌出馬〉公開向政府提問，標題為「銀債幾時有」。

 

　　皆因過去9年，政府年年都推出銀債，曲線派錢畀長者，小弟眼見8月將盡，仍未有消息，於是替廣大老友記公開發問。

 

　　哈哈，真係一問就有回應，政府上周五大陣仗開記者招待會，公布詳情，掂晒！

 

我上周二公開大聲問，竟即有回應，哈哈！

 

　　講起銀債，每年開始認購時，網上總有啲無腦反智haters亂噏，意圖唱淡，不知動機何在。班傻吓傻吓者的理由不外乎： （一）近幾年政府年年赤字，肯定係呃長者啲錢去填氹；（二）政府收晒啲錢靜靜雞運去北京（最燒壞腦的創作）； （三）政府財赤，都唔知會否無錢派息；（四）我不如買美國國庫債券啦；（五）藍籌股不少年息高過銀債，仲有機會「有升有息」，為乜要買銀債？

 

無腦haters內心陰暗，凡事以陰謀論看，當然包括銀債。

  

　　以上五個講法，本來小弟答咗N次，但每年一度，例必有N咁多人重覆再問，顯示大部分人仍不理解銀債是當今世上獨一無二最安全、絕無風險又保本、毋須付任何申請費用、唔揸放棄全無損失的金融產品。

 

　　首先，大家應知道，雖然政府近幾年赤字，但其實仍是全世界最富有、無對外負債的政府。大家看見的，是坐擁幾萬億外匯基金，另外，更加有天文數字的資產，例如機場城、海洋公園、隧道、港鐵、港交所⋯⋯財富儲藏之深，幾乎無人識計，所以特區政府的經濟評級，永遠是頂級。

 

　　第二，話政府會暗暗運錢返內地，真係答都多餘，黐咗線！

 

　　第三，政府雖然近幾年赤字，但財政實力超級豐厚，相對派60幾億息，濕濕碎。

 

　　第四，相比買美國債券，香港市民付出零手續費，不用動用龐大資本，方便出入，更不會跌價，完全保本。美國債券利息及債價皆浮動，兼且，美國欠債超天文數字，根本不可能還清，一旦「走數」（美國現屆政府真的諗過！），問你班債仔怎辦？有無咁蠢冒咁大風險？

 

　　第五，事實上，不少藍籌股息穩陣，息率也不錯，例如中電(00002)的確應該持有，故此，精明投資者應魚與熊掌，兩皆擁有。

 

特區政府的資產，你看不到的遠遠遠遠比你看得到的多！

 

　　政府發行銀債，不在吸取民間資金，相反是透過這操作間接派錢畀長者，以免佢哋將閒錢胡亂投資而輸光，又或，被無良騙徒騙去（大量例子，不勝枚舉）。

 

銀債優點，幾句講完！

 

　　正正因為銀債是間接向長者派錢，故此只限定60歲以上才可申請，兼且不得轉讓。政府的回購機制也是基於長者要錢急用時，可立即原價套現，賺回應有的利息而一個仙也不蝕。

 

政府每年一度透過銀債曲綫派錢畀長者，唔申請就豬豬喇！

 

　　估計今年申請者去盡有機會派得20手至25手，我的策略是申請30手。

 

今期銀債每人料最多可獲派20手至25手，有興趣者宜申請30手。

 

　　總結，所有閒錢，瞓落去。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #銀色債券
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk