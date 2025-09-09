美國網球公開賽男單決賽，令全球網球迷興奮到爆炸，因當代兩大頂頂頂級高手巔峰對決，艾卡拉斯及冼拿，已是今年第三度在大滿貫決賽中交手。

小弟較睇好艾卡拉斯，因近期佢頻頻顯露一種凌厲霸氣，將頭髮鏟至陸軍裝，改穿無䄂球衣，只22歲，體能仍在不斷上升中，慢慢出現一種獅子般的王者風範。

難得，佢識英雄重英雄，勝出後仍謙謙君子般多謝冼拿。事實，無冼拿，艾卡拉斯絕對不能將天分及潛能發揮得淋漓盡致。

艾卡拉斯（左）與冼拿（右）兩雄雙鬥，互相將對方提升。(AFP)

其實，無論任何領域，要進步，就要出現「平排苦鬥」。最弊只得一邊無敵，立即無晒癮。

例如今天香港賽馬圈，只得潘頓彈離獨大，如此，對佢自己、對香港賽事，以至對香港賽馬業，絕非好事。相信潘頓一如馬迷，極度懷念有莫雷拉的日子。面對旗鼓相當的對手，贏出，才有馨香感覺。

潘頓（左）沒有了莫雷拉（右），變無敵是最寂寞，怎再迫自己提升？（作者提供圖片）

兩虎相鬥，谷爆潛能。小弟傳媒生涯中，有幸親身經歷。一是TVB血戰麗的電視（當時仍未變亞洲電視），1978年時砌到叮噹馬頭，令電視製作水準不斷提升，員工個個士氣如虹，隨時不眠不休候命上戰場。當年的製作人功力，相比現在的，後者真係好難抬得起頭。點解？正是兩個陣營有得揮，無一可以獨大。

當年麗的電視的劇集可和TVB的力拼（作者提供圖片）

同時期，香港電台也如是。香港電台與商業電台在年輕人節目上，鬥個你死我活，火花日日爆發，奇蹟地創出電台影響力與電視台平起平坐，全港年輕人日日追聽《青春交響曲》（港台）及《六啤半》（商台），直接產生對樂壇的震撼性影響力。七十年代尾八十年代初，香港樂壇如日方中，捧出不少鑽石銷量巨星，點解？正因港台商台勢均力敵，打生打死。

《青春交響曲》與《六啤半》劇鬥，開創電台業黃金年代。（作者提供圖片）

剛剛打風在家，在Netflix重看30年前轟動影壇的經典猛片《盜火線》。

沒有影迷會忘記《盜火線》中兩大影帝如何提升對方（作者提供圖片）

我已是第四次觀看，仍津津有味，正因當時得令的阿爾柏仙奴及羅拔迪尼路，飾演兩位食腦的頂級人馬，前者是幹探，後者是大賊。兩位角色當然站在對立面，但在惡鬥過程中，無不惺惺相惜，因各在自己的崗位上，已屬頂尖，若非遇上對方，必定無法將個人的智能全面逼到爆發而出。此片由殿堂製片家米高曼擔任監製、導演及編劇，百分百靈魂人物。佢想講的，正是高手對立時，所創出的境界，絕對超乎想象。

拉回來現今世界，人人擔心中美角力，會否導致世界大戰。

無人可給予百分百準確答案，我只能指出，剛剛出現的中國軍演，必定谷出美國已經怠慢了多年的軍備競賽思維。

事實上，過去30年，美國獨霸世界，喜歡打邊個就打邊個，炸邊個就炸邊個，完全當聯合國無到，由獨霸變惡霸。如今，赫然發覺中國的軍力竟是如此驚人，為免自己的「肌肉」追不上，必有一番新革命。

中美由角力至惡鬥，已經肯定是未來10年世界大格局，好與不好，大家只能坐著接收。（作者提供圖片）

我只希望，中國「騷肌」之後，在軟實力方面，也要奮力追上美國，到時，就真的平起平坐了。