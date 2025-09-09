  • 報價
快樂退休
陶冬天下政政經經市場最熱點一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

09/09/2025

兩虎相鬥，谷出潛藏

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #電視台 #傳媒 #潛能 #莫雷拉 #潘頓 #艾卡拉斯 #冼拿 #電台 #樂壇 #阿爾柏仙奴 #羅拔迪尼路 #中美角力 #大閱兵
  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　美國網球公開賽男單決賽，令全球網球迷興奮到爆炸，因當代兩大頂頂頂級高手巔峰對決，艾卡拉斯及冼拿，已是今年第三度在大滿貫決賽中交手。

 

　　小弟較睇好艾卡拉斯，因近期佢頻頻顯露一種凌厲霸氣，將頭髮鏟至陸軍裝，改穿無䄂球衣，只22歲，體能仍在不斷上升中，慢慢出現一種獅子般的王者風範。

 

　　難得，佢識英雄重英雄，勝出後仍謙謙君子般多謝冼拿。事實，無冼拿，艾卡拉斯絕對不能將天分及潛能發揮得淋漓盡致。

 

艾卡拉斯（左）與冼拿（右）兩雄雙鬥，互相將對方提升。(AFP)

  

　　其實，無論任何領域，要進步，就要出現「平排苦鬥」。最弊只得一邊無敵，立即無晒癮。

 

　　例如今天香港賽馬圈，只得潘頓彈離獨大，如此，對佢自己、對香港賽事，以至對香港賽馬業，絕非好事。相信潘頓一如馬迷，極度懷念有莫雷拉的日子。面對旗鼓相當的對手，贏出，才有馨香感覺。

 

潘頓（左）沒有了莫雷拉（右），變無敵是最寂寞，怎再迫自己提升？（作者提供圖片）

 

　　兩虎相鬥，谷爆潛能。小弟傳媒生涯中，有幸親身經歷。一是TVB血戰麗的電視（當時仍未變亞洲電視），1978年時砌到叮噹馬頭，令電視製作水準不斷提升，員工個個士氣如虹，隨時不眠不休候命上戰場。當年的製作人功力，相比現在的，後者真係好難抬得起頭。點解？正是兩個陣營有得揮，無一可以獨大。

 

當年麗的電視的劇集可和TVB的力拼（作者提供圖片）

 

　　同時期，香港電台也如是。香港電台與商業電台在年輕人節目上，鬥個你死我活，火花日日爆發，奇蹟地創出電台影響力與電視台平起平坐，全港年輕人日日追聽《青春交響曲》（港台）及《六啤半》（商台），直接產生對樂壇的震撼性影響力。七十年代尾八十年代初，香港樂壇如日方中，捧出不少鑽石銷量巨星，點解？正因港台商台勢均力敵，打生打死。

 

《青春交響曲》與《六啤半》劇鬥，開創電台業黃金年代。（作者提供圖片）

 

　　剛剛打風在家，在Netflix重看30年前轟動影壇的經典猛片《盜火線》。

 

沒有影迷會忘記《盜火線》中兩大影帝如何提升對方（作者提供圖片）

 

　　我已是第四次觀看，仍津津有味，正因當時得令的阿爾柏仙奴及羅拔迪尼路，飾演兩位食腦的頂級人馬，前者是幹探，後者是大賊。兩位角色當然站在對立面，但在惡鬥過程中，無不惺惺相惜，因各在自己的崗位上，已屬頂尖，若非遇上對方，必定無法將個人的智能全面逼到爆發而出。此片由殿堂製片家米高曼擔任監製、導演及編劇，百分百靈魂人物。佢想講的，正是高手對立時，所創出的境界，絕對超乎想象。

 

　　拉回來現今世界，人人擔心中美角力，會否導致世界大戰。

 

　　無人可給予百分百準確答案，我只能指出，剛剛出現的中國軍演，必定谷出美國已經怠慢了多年的軍備競賽思維。

 

　　事實上，過去30年，美國獨霸世界，喜歡打邊個就打邊個，炸邊個就炸邊個，完全當聯合國無到，由獨霸變惡霸。如今，赫然發覺中國的軍力竟是如此驚人，為免自己的「肌肉」追不上，必有一番新革命。

 

 中美由角力至惡鬥，已經肯定是未來10年世界大格局，好與不好，大家只能坐著接收。（作者提供圖片）

 

　　我只希望，中國「騷肌」之後，在軟實力方面，也要奮力追上美國，到時，就真的平起平坐了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

