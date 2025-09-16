  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
快樂退休
陶冬天下政政經經市場最熱點一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

16/09/2025

智華，你好！

#退休 #理財智慧 #快樂退休 #退休錦囊 #公立醫院 #醫護人員 #覆診 #專科 #診症室 #理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　「智華，你好！」

 

　　一聽見有咁叫我，立時震一震才懂反應，因由細到老，皆絕少人用智華作稱呼，雖然好鬼親切，但罕有聽到。

 

　　中學時讀男校，當年興叫少中間個字，例如梁海泉就叫梁泉，余乾輝就叫余輝。我呢，自自然然被稱為曾華。

 

　　長大後入職場，十之九九叫英文名，即Luke，但大部份發音唔正，最後乾脆變叫阿碌，一碌木個碌。就咁阿碌阿碌，碌咗最少廿年。

 

　　慢慢自己變成長輩，除同輩仍叫阿碌外，一律開始稱呼為碌哥、碌Sir，以示尊重啩。當然，去到公事場合，仍是曾智華先生、曾先生，或是Mr Luke Tsang。

 

　　「智華」稱呼，仍是相當罕有。

 

　　終於，上次到QE覆診，推門入應診室，坐著一位青靚白淨約年過三十的Y姓男醫生，竟然第一句就是：「智華，你好！」

 

　　嘩嘩，幾乎搞到小弟唔識點回應。

 

　　Y醫生一如其他醫生，邊問病症邊睇住個電腦MON：「血壓好靚，有無喺屋企經常Check住？是否經常如此？（是！）你今次驗血報告也全部正常，樣樣指數OK，咁，繼續現在生活模式，特別留意膽固醇，多運動，直至出汗。」

 

每年兩次，我都要到專科覆診，照例排呀排，人排我又排

 

　　Y醫生用溫文語氣作指示：「半年後再驗血覆診啦，攞完藥走得㗎啦！」

 

　　嘩嘩，正！叫我繼續目前生活模式，咪即係晚晚可以大吃大喝，哈哈哈，開心死！

 

覆診前自助驗血壓，醫生話「靚仔」！

 

　　其實，小弟日日平衡熱量出入㗎，除每朝大半小時急步拉筋外，早午餐非常刻己，只小食。故此才會長年驗血報告正常，肝酵素、糖尿、三脂甘油酸、膽固醇全部合格。

 

　　離開診症室，唔知點解，腳步特別輕，飄下飄下咁就去咗停車場攞車離開。

 

　　身人舒泰，除因一切OK外，更重要，覺得活在這個年代，見公立醫院醫生，簡中真係「一種享受」。

 

六十年前的醫護，非常權威，不少更可用惡死來形容

 

　　點解？若你有得六七十歲，必有深深的印象，是早年公立醫院醫生幾惡死。對！用「惡死」形容，絕不為過，因個個醫生黑口黑面極度權威咁款，絕少肯解釋又或分析你的病況，問多句都被省到飛起。加上當年的護士也不會當病人是「客人」（Client），一副晚娘面孔；打針更大鑊，針嘴又粗又長，嚇到到BL（標尿）。

 

舊日的針筒，非常嚇人，故一提打針就令人腳軟

 

　　所以，童年一聽見話去公立診所見醫生，立即腳軟。

 

現代公院醫護，不少斯文靚仔靚女，專業有禮又有耐性

 

　　如今，世界變。一代又一代醫生開始講理、斯文、有耐性有專業態度，再難見病人問都唔睬或開口即鬧的「老是佛」醫生嘞。

 

　　時代進步了！感謝香港醫護的貢獻。

 

　　今天，智華感覺很良好呀！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

我要回應
更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財智慧 #快樂退休 #退休錦囊 #公立醫院 #醫護人員 #覆診 #專科 #診症室 #理財
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk