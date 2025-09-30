  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下政政經經市場最熱點一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

30/09/2025

你幾多歲？著件咁嘅嘢？

#退休 #理財智慧 #快樂退休 #理財 #退休錦囊 #T恤
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　人人都呻話樣樣嘢愈來愈貴，生活百上加斤，好辛苦，究竟係咪真象呢？Yes and No！

 

　　現實的商品世界，永遠有嘢愈來愈貴，但也有不少會愈來愈平。

 

　　例如買樓買物業買的士小巴牌，呢兩年就突然愈來愈平，尤其工商大廈及迷你商場，更是平到你驚！

 

　　又例如衣服，如今大部分連鎖集團出品的，平過十幾廿年前㗎，尤其若你掌握到幾時大減價就更正。

 

　　小弟一年365日都著T恤，消耗量相當大，故衣櫃內長期有過百件更替。

 

T恤的好處，是可以無聲宣示自己的價值觀。

 

　　基於此，小弟對T恤市場有一定掌握。首先，我會三分之一買貴價貨，又輕又薄洗極唔變形又散熱快，適合夏天穿著，貴啲都值！

 

　　另外三分之二則買大路貨，最喜歡逢9月就到UNIQLO大量入貨。因凡到9月，秋冬季衣物上架，T恤就要退場。此店T恤也分幾種，好賣的，減價也要$79，其次是$59，必須全面散貨的就$39，無得再平喇，寧願捐咗佢都唔賤賣，年年皆如是。

 

　　每當有$39 T恤推出我就掃，見XL碼即買，不論顏色圖案，反正粗著，通常3個月就夠期拜拜，故並無研究。通常買的，多是白色或黑色，夠普通又易襯褲，最啱使。但有時見到其他顏色，也殺，反正$39件，有殺錯無放過。

 

　　上周買咗一件，前晚在家穿上身，哈哈，女兒肥女B竟指住我心口圖案大笑：「哈哈哈，哈哈哈，你今年幾多歲，竟然著件咁嘅嘢？」

 

就是穿上這件Tee，俾「肥女B」窒到飛起！

 

　　「阿女，請問有乜問題呢？」

 

　　「你今年七十有一，正是由阿叔步入阿伯年紀。首先，著粉紅色Tee已令人打冷震；其次，請問你知唔知心口係乜圖案呢？」

 

　　本來唔知，除低攤開一睇，咦⋯⋯又幾cute喎，得意卡通公仔啫，有乜問題？

 

　　「好心你啦，千祈咪著住行出街，人哋以為你傻㗎，又或核核突突老餅扮青春呀！」

 

　　再諗諗，又啱。難道掉咗佢？當然幾大唔制啦！

 

　　昨天早上決定繼續著，但點搞呢？有嘞，一於反轉著，咁咪無人睇到個卡通公仔囉。點知，一行入日日幫襯的茶記，樓面女經理A已掩住個嘴笑：「碌Sir，你仲未瞓醒？連T恤掉轉咗著都唔知？」

 

有咗AI，真係著乜都得！此乃老友「班長和」為我塑造的形象。

 

　　接著女經理B又行埋嚟講笑：「你究竟係咪昨晚走私無返屋企，今朝嗱嗱臨要交人，所以攞起件衫就亂著呀？」

 

　　小弟惟有細細聲：「我知我知，掉轉著，係因為T恤正面有個卡通公仔，阿女話幾十歲人著件咁嘅嘢，會被笑到面黃喎。」

 

　　早餐完畢行出街，迎面的街坊，個個行注目禮，可能覺得我係傻佬都未定。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財智慧 #快樂退休 #理財 #退休錦囊 #T恤
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國政府停擺，預計2至4周

02/10/2025 16:17

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk