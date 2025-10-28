雖然離開了咪前11年，但到任何社交場合，仍有N咁多人問：「碌Sir，幾時開番咪呀？好懷念你昔日啲電台節目呀！」

一代新人換舊人，舊的不去新的不來，此乃必然的現象，咁，又有乜好懷念呢？

坦白講，大家心照，如今，你畀番個咪我，也做不出昔日的水準。點解？因形勢不同，空間不同，自然「踢」不出舊日的水平。

既然踢不出，又不是生活迫人，咁就唔踢好過，以免破壞形象。打歐聯的球員，點可以去屋邨踢膠波仔？

我不再開咪，因客觀環境已經與昔日完全不同。打開歐聯，怎可變踢屋邨膠波仔？（作者提供圖片）

人人都話電台、電視、報紙out，無晒昔日的神彩，係真唔係真？一半一半。

傳媒市場上，人人追求精彩的內容，Content is King是永恒的，只不過傳播的載體不同。如今人人仍然要聽、睇、讀，只不過未能再從傳統的電台、電視及報紙得到滿足，再加上曾經享受過一段極澎湃的廣播爆炸自由，當時乜都可以講及寫，如今窒吓窒吓，自然感到失落。

Content is King！載體會out，但內容吸引否才是王道！若果有高質素兼符合市場需要的內容，電視電台報紙是不可能out的。(Shutterstock)

既然傳統媒介提供不到市場所需要的，聽眾觀眾讀者自然轉channel，到其他傳媒追求更廣闊的內容，例如較少規範的互聯網。

結論是，電台無人聽，電視無人睇，報紙無人讀，不是市場的錯，是content提供者的錯，唔好倒果為因，你不能提供市場所需要的，市場自然會離你而去。

咁，去到互聯網，將節目放上YouTube又是否一定掂？絕對不是，其實競爭更慘烈。

全世界人人都可以掟片上YouTube，即人人都要打世界波，面對高手如雲的環境，市場要求更高，你無吸引性娛樂性，籠統點講若你無料到，收看率會立時話你知，無得作，無得造假。

電台收聽率是影響力、吸引力、公信力的來源。現今世代的傳媒領導人知道嗎？若知，收了豐厚人工後又做過乜？（作者提供圖片）

例如小弟「舊公司」在最自由創作、最到肉報道、最精闢分析的年代，時事紀錄片曾在國際業界頻頻得到大獎。質素高，市場自然追捧，放在TVB的收視，次次以百萬計。

今天，大家若有到YouTube睇睇小弟「舊公司」節目的收看率，非常之驚人，簡直慘不忍睹！

YouTube平台上，隨便一條片，收看率都以萬計，較吸引的，數十萬計絕對平常。但這數十萬，絕非符符碌碌得來，而是真真正正面對市場，做出受眾需要的節目。

「舊公司」的慘況，是節目同在YouTube上播，但收看率只以百計，意思即市場全不接受，自然離棄。這是市場的錯嗎？當然不是，是你的錯。

在全球都可以收睇的YouTube平台上，竟出現這個收看次數，真的是慘不忍睹！（作者提供圖片）

從前的香港電台，日日打拼收聽率收視率，點解？因media power來自市場的支持，有了龐大收聽收視率，你才會有power，有了power，你才有影響力、說服力、感染力。簡單如政府想借之宣傳甚麼，也更有公信力。

如今？當你不再重視media power，做不出市場需要的節目，公眾當然放棄你。此時，再難講甚麼影響力、說服力、感染力、公信力了。可惜不可惜？可惜！但大形勢不會以我的意志而轉移。佢不移，我移可也。