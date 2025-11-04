  • 報價
快樂退休
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

04/11/2025

有料就邊度都係舞台

　　睇娛樂新聞，小弟一貫態度——水過鴨背。因在傳媒圈多年，心知娛樂新聞不可當真，正如當舖名「順義盛」（信二成）已差不多。

 

　　但上周翻閱娛樂版，見到佘詩曼宣傳《新聞女王2》，當中有一句，不能不拍案認同，正是——有料就邊度都係舞台。

 

這句霸氣台詞，充滿真理。（作者提供圖片）

 

　　真是擲地有聲，令我立時走入時光隧道，回想40年前，某次與大才子黃霑晚飯，幾杯到肚，大家當然有話直說。

 

　　「阿碌，呢個世界，絕對無懷才不遇㗎，超！你無才就無才，唔好扮有才話不遇。事實，香港機遇處處，間間公司都渴求人才。」

 

黃霑生前名言：「沒有懷才會不遇的人，不遇，是因根本無才！」（作者提供圖片）

 

　　霑叔正是人辦，佢一個人可以做幾多嘢，你知唔知？等我數數先：作曲、填詞、唱歌、演奏、導演、演員、大show及電視主持、廣告創作、寫專欄又出書⋯⋯

 

　　佢真係正正食到應佘詩曼嗰句——有料就處處是舞台。

 

　　就個人所見，起碼在演藝傳媒圈，絕對沒有懷才不遇個案。因為一個舞台唔啱你，可以跳去第二三四五六個舞台，你有料，必定可以發出光芒。不過，若是跳上六個舞台你仍是無料到，咁就唔好意思，你係無才，唔該修練好武功先再出現，因這世界容不下符碌。

 

　　你只要上網，打「懷才不遇」四個字，自有大量願意一棍棍「藕醒」你的智者，講出真相。

 

不少哲學家也講過同一句話（作者提供圖片）

  

　　全部有如霑叔所言，大致上說：「天下都沒有懷才不遇這回事，只要是才都會被遇，沒被遇的都不是才，耐住性子，努力提升自己能力，不斷學習，建立良好人際關係，個個都可以出人頭地。」

 

　　走筆自此，小弟又想講講，縱使是有才的人，當被「遇」後，也要懂得將自己定位，切勿太貪心，弄至難以埋尾。

 

有才華，也要懂得定位，找對人生方向。（作者提供圖片）

 

　　我想講的，是曾經非常受歡迎的網台「試當真」終於解散的個案。

 

　　這個台出現的一刻，已非常吸睛，充滿活力、創意、靚仔靚女、內容有趣，爆紅，絕對正常。但睇吓睇吓，已見佢哋埋下失敗種子。

 

　　舉個例，一隊球隊成功，必定是各個專業崗位皆由有能者出掌，做到各司其職，不會重疊，不會混淆。班主、總監、領隊、球員，四種身份各有不同角色，互相配合，互相制衡，這才是一個成功的架構。

 

　　試想想，假若當年最勁的曼聯，費格遜又做班主又做總監更兼埋教練球員，會點？

 

費格遜（右）與雲格教練生涯非常成功，因無心多多同時兼任其他崗位。(AP)

 

　　再舉例，香港電影史上兩位大亨——邵逸夫爵士與鄒文懷，皆絕不會自己做導演，更遑論走到幕前爭做明星。因策略制定者與執行者，很多時有利益衝突，一人兼任，效果必差。這就可以解釋為何當年新藝城曾經爆紅，但仍似煙花一現，麥嘉、石天及黃百鳴，皆無法去到電影大亨水平。

 

邵逸夫（右）及鄒文懷為香港僅有的兩位「電影巨人」，因定位及貢獻清晰。（作者提供圖片）

 

　　「試當真」三位靈魂人物，開始時好過癮，好成功，幕前也各有發展路線，但如此情況下走埋一齊開網台，沒有專業管理，沒有長遠策略，沒有成熟收支及會計監管，沒有人事架構操控，自然問題叢生，難題天天出現，絕非幾個柴娃娃受歡迎藝人可駕馭。失敗，的確可以預見。

 

「試當真」散檔收場，不是三人沒有創作及表演才華，是跌落了一個在公司內意圖扮演全能的角色。（作者提供圖片）

 

　　有料處處是舞台，但要搞清是哪個舞台。

 

雖然有料者處處是舞台，但你也絕對不能「企錯舞台」！(Shutterstock)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

