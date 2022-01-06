《MakeMoney》今年應該買乜Coin好？2022你要留意的加密貨幣！

話咁快又到2022年，隨住聯儲局預備開展加息，大家都預備要調整自己嘅倉位，唔少人已經逃離股票市場，投入加密貨幣嘅懷抱，咁究竟2022年有邊類加密貨幣需要留意呢？唔使怕，今集《MakeMoney》就同你分析下，今年有邊類加密貨幣係今年值得期待啦！

區塊鏈類：ETH、ADA、SOL

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踏入2022年，經歷過上一年加密貨幣嘅洗禮，相信區塊鏈嘅需求只會越來越大，咁究竟ETH會唔會再繼續攀升呢？而又有咩新區塊鏈值得留意呢？去年大家都會將ETH同BSC互相比較，特別係幣安幣出現暴漲之後，正當大家以為BSC將有望取代ETH之際，伴隨住嘅係一大堆SCAM利用BSC合約運行，有唔少人因為咁而蒙受損失，所以BSC合約嘅加密貨幣大家都仍然有戒心；而ETH預計將會繼續成為「貴族鏈」之流，皆因ETH本來有一定知名度，而燃料費高昂令到SCAM幣難以係ETH橫行，因此預計今年繼續穩步上揚。

不過今年除左ETH之外，就肯定係兩大區塊鏈Cardano同Solana之爭啦！呢兩個區塊鏈嘅原生代幣係去年炒到風風火火，外界預計今年區塊鏈界別將有爆發性進展，所以提早入定小小一定無錯啦！

娛樂類：Sand、Ryoshi Vision

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去年Game Fi界別真係叻叻豬，Sandbox終於推到出game，雖然唔係盡如人意，但依然活躍！最近廣告係咁賣，將會聯同Hiphop界名人Snoop dog大搞NFT，唔通係Game入面同大家一齊食「煙」開派對？咁就拭目以待啦！另一方面，Gala致力想成為加密貨幣界嘅Steam平台，大家可以係上面用優惠價錢買電腦遊戲，加上元宇宙預計係今年繼續發大，所以有類Token相信仍有增長潛力！

另一方面，同柴犬幣同屬「姊妹幣」嘅Ryoshi Vision係去年有唔錯表現，曾經試過「Kill zero」之餘，仲係唔同交易所上市，認識嘅人都越來越多，雖然近期幣價再次跌到低位，但係「加密貨幣ｘ音樂」呢個都係市場看好嘅一塊，目前投資者都期待RV幾時可以推出音樂平台，據估計有機會係呢個月有消息出爐，所以投資者可以再觀望多陣啦！

犬類：Shiba、saitama inu

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去年都係所有「犬類幣」威水嘅一年，咩Doge、Shiba、Baby Doge、zomebie shiba一堆唔同款嘅犬類幣都食呢一水，不過可以生存下來嘅幣已經唔多，其中已經剩低Doge同Shiba之爭，不過Doge係一款無團隊嘅幣，所以憧憬已經不大，但係Shiba據稱其自家區塊鏈已經進入最後直路階段，而團隊都同其他公司合作開發「柴犬Game」，加上好多巨鯨已經買入坐定定，升幅都係遲早問題。

另一方面，有好多「大芋」嘅錢包入面，都有一隻saitama inu嘅Coin，其實佢目前來說未見有太多實際業務出現，但係宣傳力度方面就十分強勢！大家都覺得佢有機會係下一隻Shiba，所以採取FOMO狀態，有理無理都買左先講，反正幣價唔貴買幾百美金當買張六合彩都開心啦！

撰文:李皆穎