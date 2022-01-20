《Make Money》Kounotori Token近期熱炒？上市時間短潛力高！

近期係以太坊成交排行表入面，有一隻新Coin惹人關注！講緊嘅係Kounotori Token(KTO)，聽講呢隻Token係由柴犬幣嘅Marketing過檔去幫手宣傳，所以上市兩個月左右已經「Kill個零」！而且呢隻Token仲有個「收稅機制」係其他幣入面好少見，究竟係咩玩法令到隻幣可以抽升「Kill零」呢？

「抽稅機制」吸引散戶入場，早買早著數

（SHUTTERSTOCK圖片)

Kounotori Token近期開始吸引散戶入場，據Dextool上顯示，一度係以太坊區塊鏈入面成交量較高嘅新款Token，據了解呢款Token係去年12月4日上市，到目前為止都係唔夠兩個月左右，但如果從低位起買入計算，最高已經升值過20倍！呢款Token都曾經係連登財經台嘅Post輕輕咁有討論，雖然人氣唔係好大，但要做春江鴨就梗係比人知得早同快啦！

而呢隻幣有一個特色就係「交易抽稅機制」啦！呢隻幣目前只能夠透過去中心化交易所Uniswap買賣，每一次買賣都會抽起交易金額10%等份嘅KTO當作稅收，所以原理上升19%先叫「打和」。咁佢抽稅又有乜用呢？據知其中3%會回饋返俾原本有KTO嘅持幣者，7%會落返團隊手上，用作回購、宣傳等用途。所以只要當你買入之後，錢包嘅Coin會一路上升，變成被動收入，而如果交易量越來越多，你得到嘅返饋都會越多！

快速完成Certik審計，定期開AMA交代進度

有留意開新幣上市嘅朋友，都知到好多幣都會交俾一間叫「Certik」嘅公司進行審計，呢間公司會測試下隻幣會唔會有技術性漏洞、係交易池上面會唔會有一定數量嘅區塊鏈元生代幣，以防發生抽地毯（Rug Pull)事件，簡單來講就好似新股上市前都會搵Big Four會計師審計下盤數。而KTO上市一個月多小小就已經完成Certik嘅審計，速度之快令人驚訝！

另一方面，增強投資者信心嘅一點，就係KTO團隊會定期(約每星期一次)開啟視像會議，向外界交代自己團隊嘅最新進度。據知團隊目前正在開發一個「Staking platform」，情況類似係一個可以做定期嘅去中心化平台，持幣者可以將自己持有嘅幣抵押上去換取高息率收益，如果平台推出可能會有機會將幣價推上高位！

短期內未必上CEX交易所，持有者小較容易波動

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有人會問，會唔會去到咁上下大規模時候，就會將隻幣拎去中心化交易所（CEX）上市，複製類似柴犬幣（SHIBA INU)嘅神話呢？據團隊表示，由於呢類CEX唔太喜歡呢種有「分紅」模式嘅幣種，短期內都未必可以上到呢類交易所，而呢款幣係使用以太坊智能合約，所以買賣都需要先購入以太幣進行，都容易受到以太幣價格波動影響。

提提大家，由於呢隻幣持有戶目前都係千幾左右，就算幾萬蚊成交都會造成幣價大幅波動，大家係入市時候記得DYOR( Do Your Own Research)，同埋呢隻幣目前尚算企高位，如果要想入手可以考慮下等多陣啦！

撰文:李皆穎