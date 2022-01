《Make Money》Kounotori Token近期熱炒？上市時間短潛力高！

近期係以太坊成交排行表入面,有一隻新Coin惹人關注!講緊嘅係Kounotori Token(KTO),聽講呢隻Token係由柴犬幣嘅Marketing過檔去幫手宣傳,所以上市兩個月左右已經「Kill個零」!而且呢隻Token仲有個「收稅機制」係其他幣入面好少見,究竟係咩玩法令到隻幣可以抽升「Kill零」呢?

「抽稅機制」吸引散戶入場,早買早著數

(SHUTTERSTOCK圖片)

Kounotori Token近期開始吸引散戶入場,據Dextool上顯示,一度係以太坊區塊鏈入面成交量較高嘅新款Token,據了解呢款Token係去年12月4日上市,到目前為止都係唔夠兩個月左右,但如果從低位起買入計算,最高已經升值過20倍!呢款Token都曾經係連登財經台嘅Post輕輕咁有討論,雖然人氣唔係好大,但要做春江鴨就梗係比人知得早同快啦!

而呢隻幣有一個特色就係「交易抽稅機制」啦!呢隻幣目前只能夠透過去中心化交易所Uniswap買賣,每一次買賣都會抽起交易金額10%等份嘅KTO當作稅收,所以原理上升19%先叫「打和」。咁佢抽稅又有乜用呢?據知其中3%會回饋返俾原本有KTO嘅持幣者,7%會落返團隊手上,用作回購、宣傳等用途。所以只要當你買入之後,錢包嘅Coin會一路上升,變成被動收入,而如果交易量越來越多,你得到嘅返饋都會越多!

快速完成Certik審計,定期開AMA交代進度

有留意開新幣上市嘅朋友,都知到好多幣都會交俾一間叫「Certik」嘅公司進行審計,呢間公司會測試下隻幣會唔會有技術性漏洞、係交易池上面會唔會有一定數量嘅區塊鏈元生代幣,以防發生抽地毯(Rug Pull)事件,簡單來講就好似新股上市前都會搵Big Four會計師審計下盤數。而KTO上市一個月多小小就已經完成Certik嘅審計,速度之快令人驚訝!

另一方面,增強投資者信心嘅一點,就係KTO團隊會定期(約每星期一次)開啟視像會議,向外界交代自己團隊嘅最新進度。據知團隊目前正在開發一個「Staking platform」,情況類似係一個可以做定期嘅去中心化平台,持幣者可以將自己持有嘅幣抵押上去換取高息率收益,如果平台推出可能會有機會將幣價推上高位!

短期內未必上CEX交易所,持有者小較容易波動

(SHUTTERSTOCK圖片)

有人會問,會唔會去到咁上下大規模時候,就會將隻幣拎去中心化交易所(CEX)上市,複製類似柴犬幣(SHIBA INU)嘅神話呢?據團隊表示,由於呢類CEX唔太喜歡呢種有「分紅」模式嘅幣種,短期內都未必可以上到呢類交易所,而呢款幣係使用以太坊智能合約,所以買賣都需要先購入以太幣進行,都容易受到以太幣價格波動影響。

提提大家,由於呢隻幣持有戶目前都係千幾左右,就算幾萬蚊成交都會造成幣價大幅波動,大家係入市時候記得DYOR( Do Your Own Research),同埋呢隻幣目前尚算企高位,如果要想入手可以考慮下等多陣啦!

撰文:李皆穎