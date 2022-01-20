  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
Make Money
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Online有話兒經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

20/01/2022

《Make Money》Kounotori Token近期熱炒？上市時間短潛力高！

#MakeMoney #KTO #加密貨幣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　近期係以太坊成交排行表入面，有一隻新Coin惹人關注！講緊嘅係Kounotori Token(KTO)，聽講呢隻Token係由柴犬幣嘅Marketing過檔去幫手宣傳，所以上市兩個月左右已經「Kill個零」！而且呢隻Token仲有個「收稅機制」係其他幣入面好少見，究竟係咩玩法令到隻幣可以抽升「Kill零」呢？

 

 

「抽稅機制」吸引散戶入場，早買早著數

 

（SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　Kounotori Token近期開始吸引散戶入場，據Dextool上顯示，一度係以太坊區塊鏈入面成交量較高嘅新款Token，據了解呢款Token係去年12月4日上市，到目前為止都係唔夠兩個月左右，但如果從低位起買入計算，最高已經升值過20倍！呢款Token都曾經係連登財經台嘅Post輕輕咁有討論，雖然人氣唔係好大，但要做春江鴨就梗係比人知得早同快啦！ 

 

　　而呢隻幣有一個特色就係「交易抽稅機制」啦！呢隻幣目前只能夠透過去中心化交易所Uniswap買賣，每一次買賣都會抽起交易金額10%等份嘅KTO當作稅收，所以原理上升19%先叫「打和」。咁佢抽稅又有乜用呢？據知其中3%會回饋返俾原本有KTO嘅持幣者，7%會落返團隊手上，用作回購、宣傳等用途。所以只要當你買入之後，錢包嘅Coin會一路上升，變成被動收入，而如果交易量越來越多，你得到嘅返饋都會越多！

 

快速完成Certik審計，定期開AMA交代進度

 

　　有留意開新幣上市嘅朋友，都知到好多幣都會交俾一間叫「Certik」嘅公司進行審計，呢間公司會測試下隻幣會唔會有技術性漏洞、係交易池上面會唔會有一定數量嘅區塊鏈元生代幣，以防發生抽地毯（Rug Pull)事件，簡單來講就好似新股上市前都會搵Big Four會計師審計下盤數。而KTO上市一個月多小小就已經完成Certik嘅審計，速度之快令人驚訝！

 

　　另一方面，增強投資者信心嘅一點，就係KTO團隊會定期(約每星期一次)開啟視像會議，向外界交代自己團隊嘅最新進度。據知團隊目前正在開發一個「Staking platform」，情況類似係一個可以做定期嘅去中心化平台，持幣者可以將自己持有嘅幣抵押上去換取高息率收益，如果平台推出可能會有機會將幣價推上高位！

 

短期內未必上CEX交易所，持有者小較容易波動

 

（SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　有人會問，會唔會去到咁上下大規模時候，就會將隻幣拎去中心化交易所（CEX）上市，複製類似柴犬幣（SHIBA INU)嘅神話呢？據團隊表示，由於呢類CEX唔太喜歡呢種有「分紅」模式嘅幣種，短期內都未必可以上到呢類交易所，而呢款幣係使用以太坊智能合約，所以買賣都需要先購入以太幣進行，都容易受到以太幣價格波動影響。

 

　　提提大家，由於呢隻幣持有戶目前都係千幾左右，就算幾萬蚊成交都會造成幣價大幅波動，大家係入市時候記得DYOR( Do Your Own Research)，同埋呢隻幣目前尚算企高位，如果要想入手可以考慮下等多陣啦！

 

撰文:李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多Make Money文章

你可能感興趣

#MakeMoney #KTO #加密貨幣

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk