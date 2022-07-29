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29/07/2022

《MakeMoney》中古遊戲卡可俾首期？一張Pokémon值300萬！

#理財 #Make Money #Pokémon #遊戲王
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　　唔同年代小朋友都有自己各自玩意，隨住時代進步，當小朋友變成「大朋友」，自然都會想做返一個「Kidult」，所以十幾年前嘅小玩意就會突然聲價十倍。所以今集《MakeMoney》就同大家睇下有咩中古玩意係值得投資！原來一張卡牌價值，係可以誇張到俾到首期，真係一講嚇死人。



一張Pokémon值300萬！寵物小精靈咁堅？


　　九十年代Hit爆卡通《寵物小精靈》（寶可夢），相信係唔少廿幾三十歲人士的集體回憶，而當年的小朋友都已經變成「大個佬」，自然想買返童年時的回憶。而《寵物小精靈》除咗Gameboy遊戲之外，更多人喜愛係佢推出嘅集玩式卡牌，雖然當年嘅小朋友未必識點玩（因為呢類卡牌唔係日文就係英文），但有一返一張半張「經典卡」係手，必然成為其他小朋友焦點。


　　你以為比卡超一定係最多人想收藏？錯啦，當中最經典嘅一張卡，就係舊版初代噴火龍，資料顯示係2020年時候就有一張噴火龍以36.9萬美元（折合約288萬港元）成交。點解呢張卡咁值錢？因為舊版噴火龍係數值上係最犀利，其中血量最高，攻擊力最想，只要係遊戲中抽到噴火龍，就幾乎必定贏。不過值錢嘅噴火龍需要透過鑑定機構評分，例如最出名機構PSA，佢會根據卡嘅存世量、品質、類型進行評分，分數越高就梗係越值錢啦！

遊戲王卡曾經拍賣到8700萬人仔，真係會有人成交？


　　話說集玩遊戲卡上，有兩款卡係最受歡迎，一個就係Pokémon，一個就係遊戲王啦！呢兩款同樣都有出過動漫，堪稱遊戲卡界嘅瑜亮！而遊戲王更經常出一啲特別類型嘅卡牌，曾經就出過一款「20周年紀念版青眼白龍」，用純金打造，當時官方售價為20萬日圓，全球限量500套。


　　係2020年時後，內地安徽滁州市中級法院就曾經拍賣過呢一張金卡，當時拍價僅80元人民幣，之後經過2000幾次叫價，就去到8700萬人民幣。不過最後法院終止拍賣，理由係「競拍價格嚴重不符，可能存在惡意炒作與競價行為」，唔知如果真係有得交收的話，會唔會有人拎8700萬人民幣買呢？雖知道法院拍賣係有法律效力，唔找數隨時要坐監！

運動員卡一樣多人儲，棒球員卡最受歡迎

　　另一款最受歡迎嘅卡片就係運動員卡啦！香港比較受歡迎就係籃球員同足球員，不過美國人就比較喜歡棒球員，例如早係2016年，一張T206棒球員「華格納」卡以US$312萬成交，成為當時最貴運動員收藏卡，呢張卡係美國煙草公司1909-1911年推出，隨香煙包裝附送的球員卡。


　　去到2021年，呢張T206華格納球員卡再以600萬美元成交，球員卡評定機構SGC評為3分（10分滿分），屬於現存T206華格納球員卡當中狀況較佳的卡片，有時候真係唔明點解可以賣到咁貴，不過真「愛」無價，最緊要開心！

撰文:李皆穎

 

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