《MakeMoney》「連登契媽」開新基金，你又投唔投？

有「連登契媽」之稱嘅Cathie Wood旗下基金公司ARK Invest宣布，成立新基金ARK Venture轉戰私募市場，通常Venture Fund入場門檻都比較高，但呢次「契媽」似乎想面對散戶，所以最低投資門僅500美元，究竟玩唔玩得過呢？等《MakeMoney》同你分析下啦！





500美刀入場，再投資技術創新公司？



呢此風險投資基金「方舟創投基金」（ARK Venture Fund）同過往唔一樣，通常呢類基金投資門檻好過，只會對口投資機構或者大戶，不過呢次散戶都可以參與，最低入場費500美金就可以啦，聽落係咪好似有小小心動呢？想買的話，投資人可以透過名為Titan的投資應用程式購買，且不用向Titan支付額外費用。



留意返，Ark Venture Fund將投資於70%的私營公司、以及30%專注於技術創新的上市公司，並有選擇地投資於其他風險投資基金。目前ARK Venture Fund暫時未有披露基金資產值規模，僅表示管理費為 2.75%，總行政費用為 4.22%。睇得出呢個基金似乎係想「賣夢想」，因為大家都睇到好多爆炸性發展嘅公司，股價同公司市值係幾何級數增長，但又投資唔到或者唔識搵呢類公司，所以投資呢個基金就有人幫你操作啦！



契媽今年輸到應，你又信唔信佢？



基金睇落好吸引，不過唔知你又信唔信佢呢？皆因Cathie Wood依然睇好Tesla、電子產品製造商Roku及比特幣，大家都知道Tesla第三季收入都低於預期，股價盤前仲跌緊，而比特幣由高位30000幾美元，跌剩而家19000美元，價位都唔見一半，所以契媽今年都應該真係輸到應一應。



而佢旗下旗艦級基金ARK Innovation ETF (ARKK) 正面臨跌破疫情以來的新低，今年迄今，ARKK 的跌幅已下跌超六成；另外，方舟投資今年7月先宣布，將關閉方舟旗下ARK Transparency ETF ，係自2014 年成立方舟投資以來，首度關閉旗下 ETF。（該ETF自去年 12 月底推出以來，價格下跌了30%以上）



契媽戰績咁「彪炳」，唔知你又信唔信佢？



網民：阿木，不如你唔好叫阿木



對於新基金，網民反應普遍兩極，有人認為契媽買入嘅股份必有優勝之處，科技股只會係未來大勢潮流，就算輸都係目前暫時性；有人就認為佢旗下基金都輸到咁，開多個新基金都係為方便「Cap水」，呢次連散戶都唔放過：



「阿木（Wood），不如你唔好叫阿木」



「笑死．雖然佢淨係收管理費都財自」



「輸到我ｘ街。」



唔知你地又會唔會認投呢？

撰文：李皆穎