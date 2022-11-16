《MakeMoney》經濟差騙案增加，高息投資原來係陷阱！

騙案就成日發生，但係手法就真係層出不窮啦，話說最近有中介代理聲稱，有一個保本及高回報息率的海外銀行投資產品，標榜高達12厘息吸引市民投資，起初投資者都收到息，然後再加大投資款項，到今年5月食後已經無息收，懷疑受騙，目前已經有70個苦主墮入騙網，其中45位向立法會議員求助，涉及金額高達3000萬港元，真係慘慘豬囉。





騙案手法萬變不離其宗，就係引起人「貪念」



其實今次騙案手法都唔算太過特別，都係利用一個「低風險高回報」嘅概念，係而家經濟咁差嘅香港，聽到有呢種投資又點會唔心動。好似其中一個70多歲退休苦主Sam表示，2020年通過親友介紹認識中介，佢指被引誘下，將保險轉到聲稱新成立的海外銀行，並會補償其所賣保險的早提差額。因為一直收到公司派息及補償，所以未有防範並一直加碼，由20萬開始，最後投資額達到80多萬，但幾個月前購買一個聲稱達12厘的產品後便不再收到任何款項，先知道退休的血汗錢已經被騙，血本無歸。

另一苦主Paul表示，中介係2020年4月底遊說佢以信用卡，分60期套現13萬現金，並將錢轉到海外銀行。中介聲稱會代歸還每月的本金及利息，完成支付60期後會給相同於借貸金額的13萬作為報酬。他先後收取了24期的派息款項，期間更增加購買了5萬為期3個月的10厘高息定期存款計劃，惟購買後中介便再無音訊，失去5萬元外更欠信用卡公司債務。



高回報必然高風險，是投資必然定律



其實世界上邊有咁多「低風險高回報」投資產品，投資界永遠定律就係高風險高收益，一般基金經理如果可以每年有8%回報率已經算係行內數一數二，就算行內一哥都係做到年回報率11至12%左右，試問又有咩可能有一樣投資產品可以咩都唔使做，就可以自動有12%咁高回報呢？除非你又聚寶盤啦。

所以記住，騙案手法常見到字眼都離唔開「高回報」「安全又高息」呢類字眼，如果遇到有人同你兜售呢類產品，就要小心留意，其中包括佢係咪出名或有信用嘅投資機構，其次就係睇清楚合約條款，包括自己究竟買緊咩產品、年期、回報率、點樣收錢等等，有時候所謂高息產品可能係買緊期權或者認股證之類產品都唔出奇，所以最好搵個相熟人士一齊睇睇啦！



警方：今年1至9月有近兩萬宗騙案發生，涉及33億港元



其實警方一路都提醒市民，要提防「騙子」，根據警方數據顯示，本年1至9月，警方共接獲19444宗詐騙案件，較2021年同期增加5524宗（上升百分之40），涉款超過33億港元，當中電話騙案比較常見，電話入面嘅騙徒經常扮演唔同嘅執法人員，用威迫利誘方法令你轉移資金，最後輸晒成副身家。

近期比較新款騙案係涉及刷單賺佣求職騙案，騙徒會呃你係某網站先購買產品，到交易完成後就可以退還款項兼賺佣金，但其實又點可能CLICK下個電話就月收入幾萬呢？但騙徒收到你嘅騙款就會消失的無影無蹤。所以記住啦，天下間邊會有咁大隻蛤乸随街跳，有都係呃你咋！





撰文：李皆穎