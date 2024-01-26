《Makemoney》又係時候買黃金！｜黃金種類有幾多種你又知唔知？點樣買金最實際？一次過話晒你知！

就快過年啦，呢幾年積落好多未結婚嘅情侶都拿拿聲搞婚宴，長輩們買金都買到手軟但你又知唔知到香港黃金總類有幾多種？點樣買金又最實際呢？





實體黃金需求有兩種，買金投資要留意



普遍市場對於黃金嘅需求有兩種，包括：



1.珠寶首飾



2.投資保值



係珠寶首飾方面，大家嫁女取媳婦、小朋友滿月或者生日，都會買「飾金」送人，所謂「飾金」即係有經過設計嘅黃金，有龍有鳳咁。飾金就真係豐儉由人，因為平到一千幾百，貴到三幾萬到十幾萬都有，睇你心意去到幾大啦！但留意返，飾金由於涉及設計費同火耗，所以買入永遠比賣出貴，如果想做投資需求，就要買第二種黃金啦！



好多銀行、金行都會有提供賣金幣、金條等有「投資保值」用途嘅黃金，對比起飾金，呢種黃金有儲存價值較高，所謂「走難帶堆金」，講緊就係呢種金啦。近期仲有人喜歡買「金粒」，當然咩形狀都好，金都係有分「999」同「9999」，主要分別就係黃金純度，係入面只有萬分之一嘅雜質；而「三條九」就有千分一嘅雜質。喺目前技術下，黃金重未做到100％純金。當然，純啲梗好啲，「四條九」好過「三條九」啦！



咁金飾同金粒回收價又點呢？目前金行回收折讓差價都幾大，因為成本同火耗都唔一樣，所以金飾始終有較大的耗費，買入較貴，回收價較低，投資時候就要諗清楚啦！唔少金行推出網上服務，而且星期六、日都開門，真係24小時都可以買！而好多人走去金行買賣嘅另一原因，係因為銀行近年來已經少做黃金買賣啦！



紙黃金一樣多人買，倫敦金真係呃人？



所謂「紙黃金」即係現貨金，而現貨金喺國際市場指倫敦現貨金，由於現貨性質嘅因素，所以用家提用就需加上費用，而且兩日之內交收！不過而家市場對於現貨金都有好多種玩法，有啲涉及期貨，不過更大部分嘅人都比較喜歡玩「槓桿」，即係5倍、10倍、20倍以及100倍，即係現貨金每升1%，槓桿合約就升5%、10%、20%、100%；亦有反向槓桿，即係買跌，玩法多多。



成日聽人講倫敦金係呃人，究竟又點呃呢？事實係行內有啲人「呃」取客戶信任，將買賣權授權俾經紀，然後經紀透過一買一賣賺取佣金，如果一內買賣幾百次，就將個本金「吸盡」，呢個時候就會同你講，要求你補倉，唔係就本金都無埋啦之類嘅說話。



所以買賣倫敦金，自己落手落腳操作就得啦，而家好多平台都提供倫敦金、期油槓桿合約可以玩，仲刺激過玩比特幣！不過投資涉及風險，要好好控制自己啦！

撰文:李皆穎



