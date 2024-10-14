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14/10/2024

MakeMoney | iPhone出貨量有無提升？關鍵一個位令手機股有炒作！

#理財
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　　話說近期iPhone 16已經推出左一段日子，唔知你又換左機未呢？但今年iPhone好似都唔太炒得起，手機股會唔會無作呢？其實關鍵一個位我地必須留意，而呢個位似乎係提高iPhone出貨量主因！



雙十一即將來臨，淘寶京東為刺激手機銷售盡出優惠


　　點解大家好似對新手機需求不大呢？最大原因係，近呢五年係手機疊代更新方面，其實創新能力大大削弱，而好多蘋果手機用戶認為，自從教主（Steve jobs）去世之後，iPhone嘅創新能力大大減弱，來來去去都係以「擠牙膏」方式推出新手；用戶認為自己部手機，只要換舊電就可以「再戰五年」，所以手機用戶想換機慾望亦都大減。


　　 不過，據天風證券分析師郭明錤分析指，係中國國慶長假期間，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max嘅 組裝訂單並未中止或放緩運轉，意味市場需求依然好高。關鍵之一，就係快將到來嘅「雙十一」，不論淘寶定京東，都會出盡方法，包括提供優惠折扣令手機用戶「衝動換機」；另一個重點觀察，就係Apple Intelligence在10月下旬上線後，對美國市場有幾大影響。



預計第四季產量近九千萬部


　　消息指， iPhone 16 系列今年第四季的預期產量，約為 8800 萬至 8900 萬部，略低於去年的 9000 萬至 9100 萬部。雖然Apple Intelligence對美國市場有重大影響，但由於Apple Intelligence未能打入中國市場，所以中國用戶無法享受到呢個功能，暫時未知會唔會尋求國內類似功能產品代替，雖然有早前有傳過蘋果有意同內地AI公司合作，但一直只聞樓梯響。


　　至於手機股有無炒做呢？大行睇法如下：


大摩：舜宇(02382.HK)9月汽車鏡頭出貨量為931.4萬件，按年增長12.7%，按月增長10.4%。由於季節性因素，該行預期第四季的出貨量將按季下降，但認為公司仍有能力達成出貨量目標。


華泰證券：消費電子基本面企穩向好。安卓手機銷量築底企穩，繼續看好果鏈受益於蘋果AI交互升級。


天風證券：iPhone 16新機首發等待時間縮短，該行認爲部分受去年同期供給側擾動影響，短期無需對需求過度悲觀，我們認爲今年新機銷量和去年接近持平，整體產品結構中高端機型受歡迎程度更高，持續看好蘋果三年創新週期開啓對於蘋果供應商業績提振。


　　普遍都認為仲有水位炒作，但就唔好寄望會有太大波動，反而如果用作防守性產品去計，可能都係唔錯選擇！

 

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