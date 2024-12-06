MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！

陳皮堪稱係中國人嘅「另類黃金」，甚至比黃金更貴！成日聽人講一斤五六十年嘅陳皮，拿起手就萬萬聲咁計。其實陳皮嘅歷史又係點呢？點解佢又咁貴呢？究竟陳皮又點樣投資呢？今日呢個「陳皮懶人包」就同大家簡介一下！





新會陳皮公認最靚 相傳宋代開始已造



陳皮多數於兩廣地區流行，而當中又以廣東新會陳皮為「頂級」出產地，相傳宋代開始新會已經開始製造陳皮，所以以新會為中心，江門、台山等地區都有人製造，不過都係以核心產區新會梅江村、10年圈枝大紅柑陳皮為最貴，出面賣緊10年皮為1000蚊1兩。



其實一斤新會柑大約20幾蚊人民幣，20斤果先出到1斤皮，所以一斤皮成本都要400幾蚊人民幣，而果肉因為又酸又澀，所以只能夠當垃圾（亦無辦法做肥料，因為太酸會破壞土壤成分）。以上係講緊核心地區製造成本，非核心地區又可能會平小小，當然品質又會隨之下降。





唔同果皮藥效不同 要學識分清楚



果皮除左分產地之外，仲會分唔同時期嘅採集，分別有青皮、二紅及大紅。所謂青皮即係果肉未成熟個陣就採集下來，表皮為綠色，主要係入藥為主，並唔建議日常沖泡；二紅皮即係青皮與大紅皮兩個熟度中間，儲存上相對地比較容易；大紅皮就係成個果身已經泛黃，價值都比較高，不過較難儲存，因為皮內糖分較高，容易蛀蟲亦容易發霉，由於比較難儲存，所以亦係三者之中價格最貴。





投資陳皮三大重點因素要注意！



講完咁多陳皮歷史、種類，係時候要講下投資重點啦！其實陳皮同紅酒，都係睇天做人嘅投資產品，而且有幾點需要留意：



1.據業內人士指出，目前只有核心產區嘅陳皮較為值得投資，即新會梅江所出產嘅皮，其他地區嘅皮多數係日常使用為主；



2.颱風會好影響到陳皮產出，一來颱風會刮爛樹根影響結出果實，二來如果雨水太多都會影響到果皮品質，所以如果該年份颱風太多，陳皮價格都會受到影響；



3.陳皮需要「陳化」，即係每年要曬日光浴、要驅蟲，皮要有完整性、要有獨特香氣，如果真係選擇投資陳皮，都需要有一定相關知識，以及一定地方儲存，當中有好大學問！

撰文：李皆穎