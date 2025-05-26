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26/05/2025

MakeMoney | 賣實體金去大金行好輸蝕？一文懶人包教你點至叻賣金！

#理財
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　　近期金價屢創新高，大家十年八年前買落堆飾金、金條都想拎去套現呢！不過如果去一般大金行賣走，價就一定蝕，所以醒目仔女梗係會去一啲專門收金嘅金行，價錢更高、而且又唔會收火耗費，但買賣過程又會係點呢？今次就一文懶人包教你點至叻賣金！

 

 

 

＊傳統大牌子金行價低，又會收「火耗費」＊

 

 

 

　　一般所謂「大牌子」金行／珠寶店都會回收實體金，好處就係周圍都有，大商場梗有一兩間係到，方便你走去問價。不過，傳統大牌子商鋪，回收金價會稍微低25%，所以筆者都唔太建議去呢種地方回收，畢竟如果有七八兩金要賣，2%就已經相差45000蚊！

 

　　另外，金行／珠寶店對於一啲非自己商店賣出嘅產品，進行回收時都會收取「火耗費」，即係「賺多你一筆」。另外，如果你啲金係陳年買落，未必係「千足純金／999.9金」，而可能純度就有97%-98%，不論任何金行都會打折扣回收，大家要留意啦！

 

 

 

＊材記忠記收金最抵玩，去之前記得「有數」＊

 

 

 

　　坊間收金大家都會去兩間金行－材記收金同埋忠記收金，前者係係位於九龍油麻地，後者則位於中環。大家如果有搵過新聞，都知道忠記近期排隊排到開晒巷。以筆者今日撰文日子為例，材記回收價為每兩30800港元，而一般金行只有30100港元咁上下，所以正常都會去呢兩間進行黃金回收。

 

　　咁進行回收又應該留意啲咩呢？最緊「有數」！第一個數，就係你自己手上堆金有幾重，其實求其買一個整蛋糕用嘅磅都可以量到，費事去到金行「口同鼻拗」，通常只係會相差一兩克咁上下，如果相差太多自己要留意；第二個數就係每日買賣金價，忠記由於無自己FB，所以可能要打去問一問，材記就會係自己FB每日公布回收金價。

 

　　另外，一啲飾金上面可能有用作固定嘅繩、塑膠之類嘅物件，量度重量時都會剪開剪爛拎走（因為唔計重）；而有時候為左驗金，都有機會需要用到「火燒」或者剪開你舊金驗真假，大家買賣之前都要有個準備。

 

 

 

＊黃金一兩即係幾重？＊

 

　　

 

　　去到換算重量，大家啲數學一定俾返晒細個教數學嘅體育老師。唔緊要，簡單同大家講下啦！香港所用嘅貴金屬買賣「兩」稱謂金衡兩（tael troy），一兩即係等於37.429克，所以如果一兩回收價係30800港元的話，將3080037.429=822.89~830蚊一克！

 

　　所以大家屋企如果有磅，而又無得量度「兩」呢個單位，用克一樣都得，只要將總重量數，乘於當日每克金價（近期為830蚊港元一克），就會得到總回收價啦！

 

 

 

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