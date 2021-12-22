《經濟不停學》Web3乜東東？來年投資Key Word你要識

今年個世界真係變得太快，當個個都仲講緊比特幣、區塊鏈時候，唔知點解邊度又殺出一個「元宇宙」概念，個個都話自己公司做緊元宇宙，慌死蝕底咁款；之後近期個個都講緊「Web3」概念，又係乜東東？原來同經濟貨幣息息相關！甚至可能下年投資界熱門Key Word！

要識乜係Web3，首先要知Web1同2

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互聯網可以稱得上呢30年來最偉大發明，甚至改變全球人類生活方式，自從有互聯網之後，人類開始從無界限，不論經濟定社會步入一個快速發展期。但要知道咩係Web3，就首先要知道咩係Web1同Web2。所謂Web1即係「Web1.0」，講緊係九十年代尾，互聯網開始普及化，大家開始學用雅虎搵資料，識用小程式學下寫網頁，不過個時互聯網比較單一化、單向性，用戶只有接收資訊，而無咩交流能力；「Web2.0」開始，大家都講求社區、互動性，好似早期嘅「論壇」，到後期發展嘅社交平台「Facebook」、「Twitter」等，不過呢堆社交平台都係由大公司壟斷。

咁究竟咩係「Web3.0」呢？其實係基於區塊鏈嘅去中心化網路，每個用戶嘅數據記載係由分散式帳本（distributed ledgers）控制，身分是可驗證，同時自身數據亦都會由自己控制返，唔再俾大公司壟斷、睇廣告個種2.0模式。其中3.0有幾個重要特徵，包括可驗證（Verifiable）、信任（Trustless）、不經許可（Permissionless）、AI與機器學習、連通性與無所不在。

Web3有咩咁重要？為企業減省成本提高效率！

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事實上，經過咁多年認證，區塊鏈技術已經被認為係一種有效嘅加密安全技術，將資料記載區塊鏈，既可以簡化流程，又避免有人搵到你個人信息。特別一啲常用嘅應用程式，已經開始使用「3.0」模式，將衣食住行融入當中，好似Dapp去中心化應用程式（Decentralized Application）咁，由於資料無法被修改，好多加密貨幣交易平台、遊戲都用緊相關技術。

用一個例子去講，好似你想搵有關於《經濟不停學》過去嘅文章，係Web2.0情況下，你除左搵到好多本網站嘅《經濟不停學》之外，仲會搵到好多「經濟」「不停」「學」嘅相關資訊，同埋好多唔相關嘅東西；而Web3.0經過AI不停學習嘅情況下，佢會知道搵《經濟不停學》嘅人大概想搵邊一篇，佢會根據你過往閱讀習慣而向你推介最接近你想搵嘅資訊，而唔係推介埋一堆毫無相關嘅野。

講咁耐，其實係想話俾大家聽，Web3.0將會係互聯網嘅未來，因為人工智能將會處理你嘅日常生活所需，而同時商家唔會收集到你嘅數據，因為係區塊鏈上，你嘅身分都只係一堆代碼，而程式都唔會有「真人」運行或者修改到；對於商家而言，使用Web3.03就可以減省成本開支，因為唔再需要有工程師係程式背後操控，而且AI同神經網絡學習更快，可以更加知道市場需要，從而提高效率。

馬斯克表示：咩係Web3？

雖然大家齊齊睇好Web3，不過總有人會唱反調，好似「推特打手王」馬斯克早前係自己個推特上表示，佢曾經懷疑Web3係咪真實存在，呢個名詞聽落去似互聯網迷因多過似係專業術語，仲問問大家搵唔搵到Web3係邊，佢自己就搵唔到啦。

不過，總有大行出來講幾句，好似高盛就話啦，目前全球互聯網處於Web2.0尾段，而係3.0框架下，行業將會發生巨大變化，包括去中心化、本地化同埋更具針對性，而媒體同商業趨勢將會發生改變。所以話，個世界快到今年嘅野出年就outdated，可能下年個個都唔講元宇宙，而係搵「Web3.0概念股」啦！

撰文：李皆穎