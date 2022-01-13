《經濟不停學》小學雞學堂10：恒指牛熊證高階攻略

牛熊證博大精深就係人都知，但係個個都玩牛熊證，唔通個個都識玩牛熊證咩，所以牛熊證玩得好，好多人都認為要交唔少學費；事實上，炒賣牛熊證要成功，技術只係排第二，心態先係第一！所以今集高階攻略就同大家講下究竟玩恒指牛熊心態如何，同埋應該點樣調整自己嘅戰術！

牛熊證價格有重要意味

牛熊證最大特色就係本少利大，越近打靶位（收回價）槓桿比率就越高，所以唔少人都喜歡揀一啲近打靶位嘅牛熊證，不過你識揀時，大戶都識做－就係殺晒重貨區位置先再做反彈，所以最理想就係揀一啲恒指牛熊證大約係0.02至0.03元左右，呢啲證相對地無咁危險之餘，槓桿都維持到唔錯比例；如果升到0.06-0.08已經無咩肉食，甚至已經成為投資者用作對沖作用嘅「安全位」，可以觀望下就算。

炒格仔好過賺單邊波幅

另外，投資心態都好緊，唔好以為食單邊大波幅好容易，因為你要望足咁多個鐘嘅分鐘圖，重要承受好大嘅心理壓力，本來賺緊兩成變倒輸兩成，通常投資牛熊證新手最常犯嘅毛病就係「升唔放，跌先放（因為怕打靶）」；所以，牛熊證最佳策略就係有胡先食！正常交易日恒指升跌一兩百點的話，相關牛熊證有一兩成升幅可以先止賺，等佢出現第二個波幅先再入場，更甚是你可以「炒格仔」，即係向一個波幅區間入面炒作，食一兩格就走，絕不留戀！

絕不賺逆風錢，輸多過贏

有好多人喜歡升市高位買熊，跌市低位買牛，因為呢個時候咁「逆買」，牛熊證入場價較平，以一個「搏反彈」心態。不過，股市嘅野邊有咁多「大奇蹟日」，更大情況係升完再升，跌完再跌，「逆風玩法」通常都係輸多贏少，所以絕不建議逆向操作，除非有重大消息出爐，例如市場預計騰訊今年賺大錢，出來盤數不如人意，咁就先升後回機會大，不過呢啲機會有幾多次呢？

設定目標，做夠數就收手

投資最緊要就係「策略｣，一個好嘅策略可以價值上億，所以為自己設定投資策略，然後要嚴格遵守，呢一點成為炒牛熊證嘅重中之重，例如，扣除手續費佣金之後，做夠600蚊純利就收手，之後有幾多輪升跌幅都唔關自己事，如果一個月平均20個交易日計，都有12000蚊收入；之後可以逐步提升自己本錢同目標。

只有咁炒牛熊先會「贏多輸少」，皆因牛熊證賭博成份比起其他投資產品高，正所謂「長賭就靠技術」，訂立目標唔難，要嚴格遵守先最難，因為要戰勝牛熊證，第一步就要戰勝自己的「心癮」。

撰文：李皆穎