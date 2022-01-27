《經濟不停學》供股的藝術（上）：咩係供股？點樣供法？

炒開股就自然會涉獵好多複雜概念，例如供股、合股、配售、權利出售，當中最多人談及必然係「供股」，因為好多人都唔知咩叫供股，點解要供，同埋點樣供法，其實係股票世界入面，供股係一門精緻的藝術，因為供股某程度係小股東同大股東嘅一場決戰，點樣供得好同供幾多都有好多學問係入面！

咩係供股？其實係公司籌錢的另一手段

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究竟咩係供股呢？其實原理就係一大班人夾份做生意，發現公司有資金需求，大家按照手上所持有嘅股權比例，向公司投放現金，隨後獲得公司所派發嘅新股票，而無投放資金嘅股東就梗係唔會有股票獲得啦。通常供股種類有兩種，一種叫「供股」(Rights issue)，另外一種叫「公開招股」（或叫公開發售，open offer），簡單來說前者供股權可以買賣，後者供股權不能買賣。

咁究竟咩係「供股權」呢？其實就係一種權利證，只有持有呢張證先可以進行供股，而呢個權同樣可以係公開市場買賣。

舉個例，某個股份現價1蚊，而家進行折讓10%供股，投資者需要付出0.9元先可以進行供股，而呢個供股權利限期只有90日，供股權利每股值5毫；假設供股權限期已經去到第75日，某股份已經升到4蚊，而供股權每股升到1蚊。如果我手上無相關股份同供股權，我用1蚊買入供股權，再用0.9元行使呢個供股權，成本都係1.9元，對比起現價4$仲有大幅折讓，依然有錢賺，所以有人係會特登炒賣供股權呢樣東西！

供股比例大小同供股成本，都是考慮是否要供的因素

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供股世界入面，有一門藝術叫「供股比例」，即係我地成日見到咩「1供5」、「7供9」呢類術語，其實前者係自己所持有股份比例，後者係係需要供股比例，例如「1供5」即係每持有1股股份，就要進行5股供股，如此類推。而供股又有分大小比例，一般而言，「1供10」已經算係大比例供股，而「2供1」相對上就係小比例供股。

咁點樣決定供唔供呢？好大程度就要睇供股價對比起現價有幾大折讓，例如1供10只有5%折讓，當一手1000股，每股1蚊，如果我持有1手就要供10手，即係1000蚊市值嘅股份，另外拎多9500蚊去供股，吸引力就自然好細；如果同樣都係1供10，折讓九成供股，同樣都係1000蚊市值股份，只需要拎多1000蚊出來，去取得10倍股份，咁梗係吸引好多啦！

供股送禮物未必好事，可能你俾貴左都唔知！

公司有時候進行供股，會好喜歡送「禮物」俾想供股嘅人，仲有好多優惠，真係好似超市大特價咁款，但其實都係銷售手法。最常見就有「送紅股」同埋「認股證」。紅股即係免費股份，認股證即係「窩輪」。

通常公司都會用「送紅股」呢招吸引投資者進行供股，但係送左俾你係咪等於好事呢？咁又未必，數口精啲就會發現入面有好多「蠱惑野」。例如「1供2」，再每兩股供股送2股紅股，供股價為1蚊，聽落好似抵咁款啦！其實1供2送2，咪就等於「1供4」，雖然聽落去兩者好似無咩分別，但「1供2送2」成本係1元，但「1共4」成本係0.5元，咁就差好遠啦；更甚是如果係咩「3供9」、「7供11」再送1或3股，就會令到股東計起數來相當麻煩，有人就好容易糊哩糊塗咁就去俾貴價供股啦。

撰文：李皆穎