  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make Money親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

27/01/2022

《經濟不停學》供股的藝術（上）：咩係供股？點樣供法？

#理財 #經濟不停學 #供股 #股票
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　炒開股就自然會涉獵好多複雜概念，例如供股、合股、配售、權利出售，當中最多人談及必然係「供股」，因為好多人都唔知咩叫供股，點解要供，同埋點樣供法，其實係股票世界入面，供股係一門精緻的藝術，因為供股某程度係小股東同大股東嘅一場決戰，點樣供得好同供幾多都有好多學問係入面！

 

咩係供股？其實係公司籌錢的另一手段

 

（shutterstock圖片）

 

　　究竟咩係供股呢？其實原理就係一大班人夾份做生意，發現公司有資金需求，大家按照手上所持有嘅股權比例，向公司投放現金，隨後獲得公司所派發嘅新股票，而無投放資金嘅股東就梗係唔會有股票獲得啦。通常供股種類有兩種，一種叫「供股」(Rights issue)，另外一種叫「公開招股」（或叫公開發售，open offer），簡單來說前者供股權可以買賣，後者供股權不能買賣。

 

　　咁究竟咩係「供股權」呢？其實就係一種權利證，只有持有呢張證先可以進行供股，而呢個權同樣可以係公開市場買賣。

 

　　舉個例，某個股份現價1蚊，而家進行折讓10%供股，投資者需要付出0.9元先可以進行供股，而呢個供股權利限期只有90日，供股權利每股值5毫；假設供股權限期已經去到第75日，某股份已經升到4蚊，而供股權每股升到1蚊。如果我手上無相關股份同供股權，我用1蚊買入供股權，再用0.9元行使呢個供股權，成本都係1.9元，對比起現價4$仲有大幅折讓，依然有錢賺，所以有人係會特登炒賣供股權呢樣東西！

 

供股比例大小同供股成本，都是考慮是否要供的因素

 

（shutterstock圖片）

 

　　供股世界入面，有一門藝術叫「供股比例」，即係我地成日見到咩「1供5」、「7供9」呢類術語，其實前者係自己所持有股份比例，後者係係需要供股比例，例如「1供5」即係每持有1股股份，就要進行5股供股，如此類推。而供股又有分大小比例，一般而言，「1供10」已經算係大比例供股，而「2供1」相對上就係小比例供股。

 

　　咁點樣決定供唔供呢？好大程度就要睇供股價對比起現價有幾大折讓，例如1供10只有5%折讓，當一手1000股，每股1蚊，如果我持有1手就要供10手，即係1000蚊市值嘅股份，另外拎多9500蚊去供股，吸引力就自然好細；如果同樣都係1供10，折讓九成供股，同樣都係1000蚊市值股份，只需要拎多1000蚊出來，去取得10倍股份，咁梗係吸引好多啦！

 

供股送禮物未必好事，可能你俾貴左都唔知！

 

　　公司有時候進行供股，會好喜歡送「禮物」俾想供股嘅人，仲有好多優惠，真係好似超市大特價咁款，但其實都係銷售手法。最常見就有「送紅股」同埋「認股證」。紅股即係免費股份，認股證即係「窩輪」。

 

　　通常公司都會用「送紅股」呢招吸引投資者進行供股，但係送左俾你係咪等於好事呢？咁又未必，數口精啲就會發現入面有好多「蠱惑野」。例如「1供2」，再每兩股供股送2股紅股，供股價為1蚊，聽落好似抵咁款啦！其實1供2送2，咪就等於「1供4」，雖然聽落去兩者好似無咩分別，但「1供2送2」成本係1元，但「1共4」成本係0.5元，咁就差好遠啦；更甚是如果係咩「3供9」、「7供11」再送1或3股，就會令到股東計起數來相當麻煩，有人就好容易糊哩糊塗咁就去俾貴價供股啦。

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財 #經濟不停學 #供股 #股票

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk