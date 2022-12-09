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09/12/2022

《經濟不停學》投資風險應隨年齡增長由高而低

#理財 #經濟不停學 #投資
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　　有人將投資市場視為大賭場，有人一夜致富，亦有人一夜間變得一窮二白。投資不只是靠運，而是需要有遠見，再配合適當的策略，才有機會獲得回報，即使受大環境影響，整體金融市場表現不濟，有適當的策略亦可減少損失。

 

以下是以不同年齡層在股票及債券的投資比重參考：

 

年齡層

20-29

30-39

40-49

50-69

70-89

股票佔比(%)

80-90

70-80

60-70

50-60

30-50

債券佔比(%)

10-20

20-30

30-40

40-50

50-70

 

投資前先準備一年生活開支

 

　　首先，任何年齡層的投資者都必須先預備好612個月的日常生活所需資金。對於二十多歲的你，青春就是本錢，所謂輸得起，可以承受較大風險，故不妨放膽嘗試，因為你有時間去等。當然，我認為制訂止蝕策略還是必要的！當你已是三十多歲時，或許已建立了家庭，有兒有女，日常開支負擔增加，但你仍有三數十年的購錢時間，只是在投資上要增加穩定收入的比重，故債券的投資比重要略為增加。

 

投資策略進取不等於隨意

 

　　到了四十歲，職業生涯已到了中點，收入應該更加穩定，甚至更加接近賺錢的潛力，此時你就應該更認真地設定投資組合。然而，不論你正在為子女儲蓄教育基金，或仍在清還按揭貸款，籌備退休基金仍然是首要目標。在高通脹時期，或許你會考慮進取的投資策略，但進取不等於隨意，投資者應選擇持續有良好投資回報的股票，同時不要貪便宜去買入一些無表現的股份。

 

退休後以爭取收入為目標

 

　　當你到了五十至六十多歲的接近退休年齡，你的投資組合需要更加保守，以達到你的退休儲蓄需求。因此可將部分投資轉向更加穩定的資產，若然不想將所有雞蛋放在一個籃子內，低回報資產如債券及貨幣市場基金是個不錯的選擇，同時亦要好好想想，何時是退休的理想時間。退休後，投資組合目標應該由爭取增長變為爭取收入，但並非將所持股票全部套現，而是聚焦於派發股息的股票。

 

撰文：經濟通資深市場分析師鄭廣復

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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