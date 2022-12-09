《經濟不停學》投資風險應隨年齡增長由高而低

有人將投資市場視為大賭場，有人一夜致富，亦有人一夜間變得一窮二白。投資不只是靠運，而是需要有遠見，再配合適當的策略，才有機會獲得回報，即使受大環境影響，整體金融市場表現不濟，有適當的策略亦可減少損失。

以下是以不同年齡層在股票及債券的投資比重參考：

年齡層 20-29 30-39 40-49 50-69 70-89 股票佔比(%) 80-90 70-80 60-70 50-60 30-50 債券佔比(%) 10-20 20-30 30-40 40-50 50-70

投資前先準備一年生活開支

首先，任何年齡層的投資者都必須先預備好6至12個月的日常生活所需資金。對於二十多歲的你，青春就是本錢，所謂輸得起，可以承受較大風險，故不妨放膽嘗試，因為你有時間去等。當然，我認為制訂止蝕策略還是必要的！當你已是三十多歲時，或許已建立了家庭，有兒有女，日常開支負擔增加，但你仍有三數十年的購錢時間，只是在投資上要增加穩定收入的比重，故債券的投資比重要略為增加。

投資策略進取不等於隨意

到了四十歲，職業生涯已到了中點，收入應該更加穩定，甚至更加接近賺錢的潛力，此時你就應該更認真地設定投資組合。然而，不論你正在為子女儲蓄教育基金，或仍在清還按揭貸款，籌備退休基金仍然是首要目標。在高通脹時期，或許你會考慮進取的投資策略，但進取不等於隨意，投資者應選擇持續有良好投資回報的股票，同時不要貪便宜去買入一些無表現的股份。

退休後以爭取收入為目標

當你到了五十至六十多歲的接近退休年齡，你的投資組合需要更加保守，以達到你的退休儲蓄需求。因此可將部分投資轉向更加穩定的資產，若然不想將所有雞蛋放在一個籃子內，低回報資產如債券及貨幣市場基金是個不錯的選擇，同時亦要好好想想，何時是退休的理想時間。退休後，投資組合目標應該由爭取增長變為爭取收入，但並非將所持股票全部套現，而是聚焦於派發股息的股票。

撰文：經濟通資深市場分析師鄭廣復