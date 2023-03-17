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17/03/2023

【經濟不停學】如何成為自己的股票分析師

#理財 #經濟不停學 #股票分析師
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　　你還在埋怨市場上的股票分析員害你虧損嗎？那為何還要聽信他們的建議？何不令自己成為自己的股票分析師！

 

 

　　當然，這絕非輕而易舉的事，但只要所參考的數據是真確的，一家上市公司賺就是賺，虧就是虧，無人可以改變。首先，不論你是尋求增長型或是價值型股票，你都要有一個尋根究底、追求真理的頭腦，而且享受分析股票的過程。

 

專注特定行業或股票

 

　　你需要針對某特定股票，決定在甚麼價格買入或沽出，分析員通常會將注意集中在某特定行業，並在相關行業找尋股票，並深入分析它們的財務報告及其他與該公司相關的資訊，例如供應商、客戶及競爭者。部分分析員更會直接與公司的管理層見面，以獲取第一手的資料，並逐漸掌握相關上市公司較全面的資訊。

 

　　在進行投資前，你應該先自我研究，例如搜集大量同業的資料，令你可以進行比較，但這會耗費大量時間。不過，散戶未必可以像專業的證券分析員般，有這麼多時間去做。

 

閱讀分析報告省卻時間

 

　　至於應該如何開始，最好是閱讀分析報告，這樣你會省卻很多基本的工序，你不必盲跟從報告中的買入或沽出建議，但你可透過報告的分析，對相關公司有了大概的了解，包括了它的優勢與缺點、主要競爭對手、行業狀況及前景。此外，你亦可以藉此知道不同分析員對相關公司的盈利預測，這將決定他們的投資建議。

 

　　那究竟要分析甚麼？首先選擇應該「由上而下」（top-down），即先分析行業，再分析表現優異的個股；還是「由下而上」（bottom-up），即先聚焦特定公司，然後再究竟相關行業前景。採用哪一方式沒有規定，或何者較佳。不過，分析股票的過程應該跟一些步驟，究竟是甚麼呢？留待下回分解！（一）

 

　經濟通資深市場分析師鄭廣復

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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